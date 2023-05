Kinh tế khó khăn, người lao động tại Quảng Ngãi ồ ạt rút bảo hiểm xã hội một lần

Mất việc làm, không có thu nhập là một trong những lý do khiến nhiều công nhân lao động phải rút bảo hiểm xã hội một lần để trang trải cuộc sống. Chị Trần Thị Thủy, ở thôn Điện An 3, xã Nghĩa Thương, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi tham gia bảo hiểm xã hội được hơn 2 năm. Sau khi nghỉ làm công nhân ở công ty may, chị quyết định rút bảo hiểm một lần để xoay xở cuộc sống

“Giờ em rút về là để giải quyết chuyện nhà, em đang cất cái nhà nhỏ nhỏ để ở. Tại vì giờ cũng có một mình chồng đi làm mấy, một người đi làm mà nuôi tới 5 người lận”. Chị Trần Thị Thủy nói.

Rút sổ Bảo hiểm xã hội một lần đồng nghĩa với việc người lao động rời khỏi hệ thống Bảo hiểm xã hội và mất đi quyền an sinh cơ bản của bản thân. Thế nhưng, vì khó khăn nên nhiều người lao động đã chấp nhận rút bảo hiểm xã hội một lần.

Người lao động tỉnh Quảng Ngãi ồ ạt rút bảo hiểm xã hội một lần

Theo bà Trần Thị Minh Lê, nhân viên bộ phận tiếp nhận và trả thủ tục hành chính, Bảo hiểm xã hội huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đơn vị đã tư vấn, tuyên truyền để người lao động hiểu rõ lợi ích lâu dài của việc duy trì đóng bảo hiểm xã hội nhưng nhiều vì quá khó khăn nên họ vẫn quyết định rút bảo hiểm xã hội một lần.

“Bảo hiểm xã hội bộ phận một cửa có tư vấn cho người ta nếu chưa có điều kiện, không có tiền trong thời gian thất nghiệp thì có thể tạm thời ngưng đóng, sau này có việc đi làm tiếp hoặc nếu đi làm tư, làm riêng ở ngoài không đóng bảo hiểm thì có thể tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Nhưng mà người ta cần khoảng tiền để làm việc gì đó, họ kêu rất kẹt tiền trong thời gian khó khăn cho nên họ phải nhận. Mình thuyết phục 10 người thì cũng được 1-2 người là họ tham gia lại bảo hiểm xã hội tự nguyện hoặc về suy nghĩ lại”. Bà Trần Thị Minh Lê cho biết.

Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Ngãi khuyến cáo người lao động không nên rút BHXH một lần

Tính đến đầu tháng 5 này, Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Ngãi đã giải quyết cho gần 3.800 người hưởng bảo hiểm xã hội một lần với số tiền hơn 117 tỷ đồng.

Ông Trương Quang Hùng, Phó Giám đốc Bảo hiểm Xã hội tỉnh Quảng Ngãi cho biết, số người rút bảo hiểm xã hội một lần năm nay cao hơn so với các năm trước, điều này sẽ gây ra những bất ổn trong hệ thống an sinh xã hội và bản thân người lao động cũng sẽ chịu nhiều thiệt thòi. Khi người lao động mất việc làm, trước mắt nên hưởng bảo hiểm thất nghiệp vì đây là quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động. Ngoài ra, được đào tạo chuyển đổi nghề, sau đó người lao động được chuyển đổi nghề và kết nối thời gian.

"Việc đóng BHXH thì thời gian mình nghỉ 1 năm đi nữa thì năm tiếp tục làm có đóng có hưởng nên thời gian có cách ra cũng không ảnh hưởng gì. Hoặc người lao động sau khi thất nghiệp không có việc làm có quyền đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, còn cộng được thời gian mà đóng bảo hiểm bắt buộc để sau này đến tuổi được giải quyết hưu” Ông Trương Quang Hùng khuyến cáo./.