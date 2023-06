Kịp thời cứu sống người đàn ông bị ngạt khí dưới giếng sâu

Ngày 26/6, Công an xã Thanh Giang, huyện Thanh Chương, Nghệ An cùng với lực lượng chức năng và người dân địa phương kịp thời cứu một người đàn ông không may bị ngạt khí dưới giếng sâu.

Anh Hùng không may bị ngạt khí dưới giếng sâu, may mắn được ứng cứu kịp thời

Theo đó, vào khoảng 7h30 ngày 26/6, ông Nguyễn Quang Hùng (50 tuổi, trú xã Thanh Xuân, huyện Thanh Chương) đến xã Thanh Giang để khảo sát giếng cho người dân. Khi anh Hùng xuống giếng thì bị ngạt khí, ngất xỉu.

Ngay khi sự việc xảy ra, người dân nhanh chóng thả quạt điện xuống để cung cấp dưỡng khí cho nạn nhân, đồng thời báo chính quyền và công an xã để được hỗ trợ.

Lực lượng Công an xã Thanh Giang có mặt, triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn. Vị trí người thợ bị nạn là giếng khơi sâu 13m, thành giếng hẹp. Lực lượng công an, thả thang dây xuống để tiếp cận nạn nhân nhưng người cứu hộ chỉ xuống được khoảng nửa giếng thì khó thở phải quay lên.

Lực lượng cứu hộ liên tục bơm không khí vào một ống dẫn được thả từ mặt đất xuống. Sau 10 phút được cung cấp dưỡng khí liên tục, ông Hùng đã tỉnh lại. Sau 30 phút được bơm dưỡng khí, được động viên ông Hùng bình tĩnh trở lại, bám được vào thang. Với sự hỗ trợ của lực lượng chức năng và người dân, ông Hùng được đưa lên khỏi đáy giếng bằng thang dây. Hiện sức khỏe của ông Hùng ổn định.