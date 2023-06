Kịp thời dập tắt đám cháy tại cửa hàng tạp hóa

Cụ thể, khoảng 12h trưa 16/6, người dân phát hiện khói bốc cao từ phía sau cửa hàng tạp hóa tại tổ 1A, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn.

Cán bộ PCCC&CNCH Công an tỉnh Bắc Kạn nỗ lực chữa cháy

Tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Bắc Kạn đã huy động 45 cán bộ chiến sỹ cùng 7 xe chuyên dụng và thiết bị cần thiết khẩn trương tiếp cận hiện trường.

Lực lượng chức năng tiếp tục kiểm tra thiệt hại và điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn

Lực lượng Công an và cán bộ địa phương cùng nhiều người dân cũng kịp thời có mặt hỗ trợ di dời tài sản tại khu vực bị cháy ra nơi an toàn. Do đây là khu nhà ở kết hợp làm cửa hàng và kho chứa với số lượng hàng hóa lớn nên việc dập lửa gặp nhiều khó khăn. Đến 13h15, lực lượng chức năng đã cơ bản khống chế đám cháy, không để ngọn lửa lan sang các hộ dân liền kề và tiếp tục phun nước ngăn chặn ngọn lửa bùng phát trở lại.

Khống chế không cho ngọn lửa cháy lan sang các khu vực dân cư bên cạnh

Mặc dù không thiệt hại về người nhưng hỏa hoạn đã khiến một lượng lớn hàng và thiết bị, tài sản khác của tiệm tạp hóa bị thiêu rụi. Lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc./.