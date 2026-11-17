Có một thuyền viên bị đau nhói dữ dội vùng bụng dưới bên phải, nghi viêm ruột thừa và cần được hỗ trợ y tế khẩn cấp. Đó là thông tin mà Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam (Trung tâm) tiếp nhận từ đại diện chủ tàu GAS DIAMOND vào hồi 0h36 cùng ngày. Nạn nhân là ông Florendo Loue Retome, 36 tuổi, quốc tịch Philippines, là thợ máy trên tàu.

Tại thời điểm báo tin, tàu ở vị trí cách mũi Vũng Tàu khoảng 38 hải lý về phía Nam Đông Nam, tàu đang chuyển hướng hành trình về khu neo Vũng Tàu.

Tiếp cận tàu có thuyên viên bị bệnh.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Trung tâm đã đề nghị Đài thông tin duyên hải khu vực TP.HCM kết nối tư vấn y tế, phối hợp với đại diện chủ tàu xây dựng phương án hỗ trợ bệnh nhân, đồng thời thông báo tàu SAR 272 sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ.

Dưới sự chỉ đạo của Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam, Trung tâm đã điều động tàu SAR 272 (đang trực tại phường Rạch Dừa) rời cầu cảng đi cứu nạn, cùng tham gia có 2 y sĩ của Bộ đội Biên phòng thành phố. Đến 5 giờ sáng nay, tàu SAR 272 cập mạn tàu GAS DIAMOND tại điểm hẹn để tiếp nhận bệnh nhân.

Lực lượng cứu nạn hàng hải tiếp cận tàu có thuyền viên nghi viêm ruột thừa.

Sau khi tiếp nhận tàu SAR 272 đã khẩn trương đưa bệnh nhân về bờ và cập cảng Trung tâm khu vực III lúc 6h40 ngày 17/11 và bàn giao cho các cơ quan liên quan để chuyển bệnh nhân đến Bệnh viện Vũng Tàu cấp cứu, điều trị.

Việc kịp thời tiếp nhận xử lý thông tin, tư vấn y tế và điều động tàu SAR 272 phối hợp cùng lực lượng Quân y của Bộ đội Biên phòng TP.HCM tham gia hỗ trợ đã góp phần đưa thuyền viên tàu GAS DIAMOND vào bờ an toàn, thể hiện tinh thần trách nhiệm và vai trò của lực lượng tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam trong công tác bảo đảm an toàn tính mạng cho thuyền viên, người đi biển trên vùng biển Việt Nam.