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Kịp thời hỗ trợ 4 thiếu niên ngoại tỉnh trở về nhà an toàn

Thứ Ba, 11:37, 23/06/2026
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VOV.VN - Công an phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng đã kịp thời hỗ trợ 4 thiếu niên ngoại tỉnh gặp khó khăn khi tự ý đến thành phố tìm việc làm. Sau khi tiếp nhận, lực lượng công an đã chăm lo nơi ăn ở, xác minh nhân thân và phối hợp với gia đình đưa các em trở về nhà an toàn.

Ngày 21/6, Công an phường Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng đã tiếp nhận 4 thiếu niên từ địa phương khác đến với mong muốn tìm kiếm việc làm. Do còn nhỏ tuổi, thiếu kỹ năng sống và chưa có sự chuẩn bị cần thiết, các em rơi vào cảnh khó khăn, phải di chuyển nhiều nơi, thiếu điều kiện sinh hoạt và ăn uống. Công an phường Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng kịp thời hỗ trợ 4 thiếu niên ngoại tỉnh trở về nhà an toàn.

kip thoi ho tro 4 thieu nien ngoai tinh tro ve nha an toan hinh anh 1
Công an phường Ngũ Hành Sơn hỗ trợ gia đình đưa các em về quê.

Công an phường Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng đã kịp thời hỗ trợ các em ổn định tinh thần, bố trí nơi nghỉ ngơi, ăn uống và tiến hành xác minh nhân thân, liên hệ với gia đình để phối hợp đưa các em trở về địa phương an toàn.

Trong quá trình làm việc, lực lượng Công an cũng tuyên truyền, nhắc nhở các em nâng cao nhận thức, thận trọng trước việc tự ý rời địa phương tìm kiếm việc làm khi chưa đủ điều kiện và thiếu sự đồng hành của gia đình.

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Công an phường Ngũ Hành Sơn nhận được Thư cảm ơn từ gia đình các cháu.

Cảm kích trước tinh thần trách nhiệm và sự tận tình hỗ trợ của lực lượng Công an, gia đình các em đã gửi thư cảm ơn đến Ban Chỉ huy và cán bộ, chiến sĩ Công an phường Ngũ Hành Sơn.

Việc làm của Công an phường Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an Nhân dân.

CTV Nguyên Hưng/VOV-Miền Trung
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