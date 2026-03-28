Kỳ họp thứ nhất HĐND Hà Nội xem xét Quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm

Sáng nay (28/3), kỳ họp thứ nhất HĐND TP Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2026–2031 khai mạc nhằm triển khai các nội dung quan trọng theo quy định của pháp luật, đồng thời đặt nền tảng tổ chức và định hướng hoạt động cho toàn nhiệm kỳ.

Chủ tịch HĐND Thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà phát biểu khai mạc kỳ họp.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch HĐND Thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà nhấn mạnh, kỳ họp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi không chỉ là kỳ họp đầu tiên sau cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 mà còn mở đầu cho một nhiệm kỳ mới của cơ quan dân cử Thủ đô trong bối cảnh yêu cầu phát triển ngày càng cao.

Kết quả cuộc bầu cử trên địa bàn Hà Nội được tổ chức nghiêm túc, dân chủ, đúng luật, với tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 99,57%. Thành phố đã bầu đủ 32 đại biểu Quốc hội và 125 đại biểu HĐND Thành phố; cấp xã bầu được 3.160 đại biểu, bảo đảm cơ cấu, thành phần, không có đơn vị phải bầu lại, bầu thêm. Kết quả này thể hiện niềm tin và kỳ vọng của cử tri, Nhân dân đối với các cơ quan dân cử.

Chủ tịch HĐND Thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà khẳng định, niềm tin của cử tri vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm lớn đối với mỗi đại biểu. Các đại biểu cần phát huy vai trò đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân, tham gia quyết định những vấn đề quan trọng của Thủ đô bằng bản lĩnh, trí tuệ và tinh thần phụng sự.

Tại kỳ họp này, HĐND Thành phố sẽ xem xét, thảo luận và quyết nghị nhiều nội dung quan trọng, mang ý nghĩa mở đầu cho cả nhiệm kỳ 2026–2031.

Trọng tâm là công tác nhân sự, HĐND Thành phố Hà Nội sẽ tiến hành bầu các chức danh của HĐND, UBND Thành phố và thực hiện các nội dung cán bộ theo thẩm quyền. Việc kiện toàn bộ máy nhằm bảo đảm chính quyền Thành phố sớm ổn định, vận hành đồng bộ, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển và phục vụ Nhân dân.

Cùng với đó, HĐND Thành phố sẽ xem xét Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm – nội dung có ý nghĩa chiến lược, định hình mô hình, không gian và động lực phát triển của Hà Nội trong dài hạn. Quy hoạch không chỉ liên quan đến hạ tầng, đô thị mà còn hướng tới xây dựng Thủ đô hiện đại, sáng tạo, đồng thời giữ gìn bản sắc văn hiến.

Kỳ họp cũng xem xét các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính và đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026–2030. Đây là cơ sở quan trọng để cụ thể hóa các mục tiêu phát triển, nâng cao chất lượng tăng trưởng, thúc đẩy chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Bên cạnh đó, HĐND Thành phố sẽ xem xét các nội dung về hoàn thiện cơ chế, chính sách, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền nhằm nâng cao hiệu lực quản lý, khơi thông nguồn lực, tăng tính chủ động và trách nhiệm của các cấp, ngành.

Lãnh đạo thành phố Hà Nội và các đại biểu HĐND thành phố tham dự kỳ họp.

HĐND Thành phố cũng sẽ ban hành kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2026 và nội quy kỳ họp khóa XVII, góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động theo hướng dân chủ, khoa học và hiệu quả hơn.

Trong bối cảnh mới với nhiều thời cơ và thách thức, HĐND Thành phố khóa XVII được yêu cầu tiếp tục đổi mới mạnh mẽ về tư duy, nâng cao chất lượng quyết nghị và giám sát. Mục tiêu là phát huy vai trò cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, phản ánh ý chí, nguyện vọng của Nhân dân, đồng thời góp phần mở ra không gian phát triển mới và củng cố niềm tin của cử tri đối với Thủ đô.

Chủ tịch HĐND Thành phố nhấn mạnh, nhiệm kỳ 2026 - 2031 mở ra trong bối cảnh Thủ đô đang đứng trước những thời cơ mới, vận hội mới, nhưng đồng thời cũng phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức. Điều đó đòi hỏi HĐND Thành phố khóa XVII phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa về tư duy, phương thức hoạt động, chất lượng đại biểu và năng lực quyết nghị, năng lực giám sát.

"HĐND Thành phố phải thực sự trở thành nơi kết tinh trí tuệ, phản ánh ý chí, bảo vệ lợi ích chính đáng của Nhân dân; là nơi chuyển tải chủ trương của Đảng thành quyết sách phát triển; là nơi khơi mở không gian phát triển mới cho Thủ đô", bà Hà nói.