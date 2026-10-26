English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Kỷ luật học sinh: Nhân văn phải đúng người, đúng mức

Thứ Hai, 06:00, 26/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Bạo lực học đường đặt ra câu hỏi về giới hạn của kỷ luật nhân văn: làm sao để học sinh vi phạm có cơ hội sửa sai mà giáo viên vẫn được bảo vệ? Sau những vụ việc nghiêm trọng, Thông tư 19 của Bộ GD&ĐT cần được đánh giá về tính hiệu quả, để kỷ luật vừa có tính giáo dục, vừa đủ sức răn đe và ngăn ngừa tái phạm.

 

Ngày 19/10/2026, một học sinh lớp 12 Trường THPT Mạc Đĩnh Chi (Hà Nội) đánh cô giáo ngay trong giờ học, khiến cô phải nhập viện với tỷ lệ tổn hại sức khỏe 12%; nam sinh sau đó bị khởi tố. Trước đó, tháng 9/2025, một học sinh lớp 7 Trường THCS Đại Kim (Hà Nội) từng kéo tóc, ghìm đầu cô giáo khi bị thu giữ đồ chơi sắc nhọn. Những vụ việc này khiến dư luận phẫn nộ, đồng thời đặt ra câu hỏi về cách thực thi kỷ luật học sinh: Làm sao để tạo cơ hội sửa sai mà không xem nhẹ hành vi bạo lực và quyền được bảo vệ của giáo viên?

Không thể chỉ từ những vụ việc nghiêm trọng mà kết luận quy định về khen thưởng và kỷ luật học sinh tại Thông tư 19 ban hành năm 2025 của Bộ GD&ĐT thất bại. Nhưng mục tiêu nhân văn cũng không thể trở thành lý do để né tránh đánh giá chính sách. Điều cần làm là xem xét các quy định đã đủ rõ về mức độ vi phạm, biện pháp xử lý và trách nhiệm bảo vệ người bị hại hay chưa, từ đó điều chỉnh những bất cập để kỷ luật thực sự có tác dụng giáo dục, răn đe và phòng ngừa bạo lực tái diễn.

Nhân văn không thể chỉ dành cho một phía

Có người muốn trao cơ hội sửa sai, người khác đề nghị trường giáo dưỡng hoặc xử lý hình sự. Dù lựa chọn thế nào, điều cần hỏi là biện pháp nào giúp người trẻ chịu trách nhiệm và thay đổi hành vi? Với lỗi nhẹ, nhắc nhở, tư vấn, rèn luyện kỹ năng có thể phù hợp; với hành vi cố ý gây thương tích, một lời xin lỗi hay bản kiểm điểm không thể là điểm kết thúc.

ky luat hoc sinh nhan van phai dung nguoi, dung muc hinh anh 1
Hình ảnh chụp từ màn hình camera ghi lại sự việc nam sinh tấn công cô giáo tại THPT Mạc Đĩnh Chi, Hà Nội (ảnh cắt từ clip)

Khi có dấu hiệu tội phạm, cơ quan tư pháp phải xem xét theo pháp luật, bảo đảm các quyền của người chưa thành niên. Với trường hợp đủ điều kiện, giáo dục tại trường giáo dưỡng do Tòa án quyết định có thể giúp học sinh sửa mình trong môi trường có kỷ luật, được học văn hóa, học nghề và chuẩn bị tái hòa nhập. Ngay cả khi chịu trách nhiệm hình sự, vẫn phải coi trọng giáo dục và tái hòa nhập. Xử lý nghiêm minh, đúng mức không đối lập với nhân văn; đôi khi chính sự dễ dãi hôm nay làm mất cơ hội ngăn sai lầm lớn hơn ngày mai và đó cũng mang ý nghĩa nhân văn.

Nhưng nhân văn còn phải dành cho cô giáo bị thương, những học sinh chứng kiến bạo lực và cộng đồng cần sự an toàn, công bằng. Không thể lo người gây bạo lực tổn thương mà coi nhẹ nỗi đau của nạn nhân. Nhân văn với người gây hại mà bỏ quên nạn nhân, để người khác phải sống trong sợ hãi, thì đó chỉ là thứ nhân văn đầu môi chót lưỡi.

Thông tư 19 cần được hiểu đúng và sửa đúng

Nhiều ý kiến cho rằng Thông tư 19 ban hành năm 2025 chỉ yêu cầu học sinh xin lỗi. Cách hiểu ấy chưa đúng với văn bản: theo Điều 13–14, “yêu cầu xin lỗi” là một biện pháp kỷ luật đối với học sinh tiểu học; với học sinh trung học, Điều 13 và 15 quy định nhắc nhở, phê bình, viết bản tự kiểm điểm. Điều 16 còn quy định các hoạt động theo dõi, tư vấn, rèn kỹ năng và phối hợp gia đình để giúp học sinh điều chỉnh hành vi. Thông tư không thay thế pháp luật hình sự. Bộ cần giải thích rõ để dư luận không hiểu kỷ luật nhân văn là chỉ cần xin lỗi.

Dù vậy, đọc đúng quy định càng thấy lý do phải rà soát thiết kế chính sách. Điều 12 yêu cầu xét tính chất, hậu quả nhưng ba mức vi phạm lại chủ yếu được mô tả theo phạm vi ảnh hưởng: bản thân, nhóm lớp, nhà trường. Cố ý đánh bị thương một giáo viên có thể nghiêm trọng hơn việc gây náo loạn cả trường. Mức độ nguy hiểm, tính cố ý, thiệt hại, tái phạm và nguy cơ gây hại tiếp phải được thể hiện rõ trong tiêu chí phân loại và phương án xử lý.

ky luat hoc sinh nhan van phai dung nguoi, dung muc hinh anh 2
Bộ GD&ĐT cần đánh giá sớm biện pháp mới có làm giảm tái phạm không, giáo viên được bảo vệ thế nào, nhà trường có đủ nguồn lực thực hiện không? (Ảnh: minh họa)

Vấn đề còn nằm ở công cụ thực thi. Điều 16 nêu các biện pháp hỗ trợ nhưng chưa hướng dẫn đủ cụ thể cách ứng phó khi học sinh đe dọa, hành hung người khác: Ai đánh giá nguy cơ, ai bảo vệ nạn nhân, ai theo dõi sự thay đổi hành vi? Trường hợp cần bố trí học tập tạm thời ở môi trường khác phải có căn cứ, thời hạn, bảo đảm chương trình học và điều kiện trở lại lớp; không thể biến biện pháp an toàn thành bỏ mặc học sinh. Cần làm rõ phối hợp giữa nhà trường, gia đình, chuyên gia và cơ quan có thẩm quyền, không buộc hiệu trưởng vượt thẩm quyền.

Thông tư có hiệu lực ngày 31/10/2025, gần tròn một năm. Vụ Đại Kim xảy ra trước mốc này, vụ Mạc Đĩnh Chi xảy ra sau; chưa có căn cứ để quy trách nhiệm cho Thông tư từ hai vụ việc. Nhưng chính những trường hợp nghiêm trọng ấy đòi hỏi Bộ GD&ĐT đánh giá sớm: Biện pháp mới có làm giảm tái phạm không, giáo viên được bảo vệ thế nào, nhà trường có đủ nguồn lực thực hiện không? Ngoài giải thích mục tiêu nhân văn, Bộ cần công khai bằng chứng thực thi, sửa những quy định dễ hiểu sai, phân loại chưa thỏa đáng hoặc thiếu hướng dẫn can thiệp. Chính sách phải được kiểm chứng bằng hiệu quả, không chỉ bằng thiện chí ban hành.

Phòng ngừa là trách nhiệm quản trị

Bạo lực học đường chịu tác động từ những xung đột gia đình, lời lẽ thù ghét trên mạng và cách người lớn dùng sức mạnh giải quyết bất đồng. Đó không phải lời bào chữa nhưng cho thấy không thể chỉ trách học sinh sau sự cố. Gia đình phải làm gương, dạy con chịu trách nhiệm và chấp nhận lời nhắc nhở; trường học phải rèn cách kiểm soát cảm xúc, giải quyết xung đột từ nhỏ, thay vì chỉ nói đạo đức khi bạo lực đã xảy ra.

Trong trường học, hiệu trưởng chịu trách nhiệm tổ chức phòng ngừa: quy tắc công bằng, kênh báo tin an toàn, phát hiện sớm đe dọa, bắt nạt, phối hợp gia đình và chuyên gia can thiệp. Trách nhiệm ấy phải xét từ cảnh báo, biện pháp đã triển khai và kết quả, không quy mọi lỗi cá nhân cho hiệu trưởng. Cơ quan quản lý cũng phải bảo đảm nhân lực, chuyên môn, kiểm tra thực chất, thay vì chỉ đòi báo cáo sau vụ việc.

Lớp học khó tránh những học sinh có hành vi khó kiểm soát. Vì thế, giáo viên cần bản lĩnh, sự tinh tế để ứng phó những tình huống sách vở khó dạy hết, giảm nguy cơ xung đột. Nhưng không thể từ đó đổ lỗi cho thầy cô khi bị hành hung. Ít vụ bạo lực được ghi nhận chưa chắc trường đã an toàn nếu thầy trò không dám lên tiếng.

Giữ đạo lý “tôn sư trọng đạo” không thể chỉ bằng lời kêu gọi; phải bảo vệ người thầy bằng pháp luật, giúp người trẻ sửa sai bằng kỷ luật đúng mức và ngăn nguy cơ từ sớm. Đừng đợi cô giáo phải nhập viện mới cuống cuồng tìm cách làm cho bục giảng an toàn.

tien_sy_nguyen_tung_lam_icav.jpg

Học sinh đánh cô giáo: Giáo dục học sinh phải gắn với kỷ cương, bảo vệ người thầy

VOV.VN - Vụ học sinh đánh cô giáo tại Trường THPT Mạc Đĩnh Chi, Sóc Sơn, Hà Nội, đặt ra yêu cầu về giáo dục đạo đức, ý thức pháp luật và bảo vệ nhà giáo trước bạo lực học đường. Trao đổi với phóng viên VOV.VN, TS. Nguyễn Tùng Lâm, chia sẻ về trách nhiệm quản lý, giáo dục học sinh và bảo vệ giáo viên.

TS. Hoàng Ngọc Vinh
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Bạo lực học đường: Thiếu một cơ chế phòng ngừa sớm
Bạo lực học đường: Thiếu một cơ chế phòng ngừa sớm

VOV.VN - Bảo vệ nạn nhân, xử lý đúng mức người gây bạo lực và quy rõ trách nhiệm của nhà trường, gia đình là yêu cầu cấp thiết hiện nay. Tuy nhiên, mục tiêu cuối cùng vẫn phải là giáo dục, giúp học sinh nhận thức hậu quả và thay đổi hành vi.

Bạo lực học đường: Thiếu một cơ chế phòng ngừa sớm

Bạo lực học đường: Thiếu một cơ chế phòng ngừa sớm

VOV.VN - Bảo vệ nạn nhân, xử lý đúng mức người gây bạo lực và quy rõ trách nhiệm của nhà trường, gia đình là yêu cầu cấp thiết hiện nay. Tuy nhiên, mục tiêu cuối cùng vẫn phải là giáo dục, giúp học sinh nhận thức hậu quả và thay đổi hành vi.

Bạo lực học đường không chỉ bắt đầu ở cổng trường
Bạo lực học đường không chỉ bắt đầu ở cổng trường

VOV.VN - Nhiều vụ bạo lực học đường hiện nay không chỉ diễn ra trong sân trường mà còn lan lên mạng xã hội, kéo theo những hệ lụy nghiêm trọng về tâm lý và pháp lý. Muốn ngăn chặn tình trạng này, không thể chỉ dựa vào kỷ luật nhà trường mà cần nhìn sâu hơn vào vai trò của gia đình trong việc hình thành hành vi của trẻ.

Bạo lực học đường không chỉ bắt đầu ở cổng trường

Bạo lực học đường không chỉ bắt đầu ở cổng trường

VOV.VN - Nhiều vụ bạo lực học đường hiện nay không chỉ diễn ra trong sân trường mà còn lan lên mạng xã hội, kéo theo những hệ lụy nghiêm trọng về tâm lý và pháp lý. Muốn ngăn chặn tình trạng này, không thể chỉ dựa vào kỷ luật nhà trường mà cần nhìn sâu hơn vào vai trò của gia đình trong việc hình thành hành vi của trẻ.

Quay phim, phát tán clip bạo lực học đường có thể gây ra "bạo lực kép"?
Quay phim, phát tán clip bạo lực học đường có thể gây ra "bạo lực kép"?

VOV.VN - Bà Nguyễn Hải Anh, Viện Nghiên cứu Quản lý phát triển bền vững cho rằng việc quay phim, chụp ảnh, phát tán clip bạo lực học đường lên mạng xã hội có thể gây ra "bạo lực kép".

Quay phim, phát tán clip bạo lực học đường có thể gây ra "bạo lực kép"?

Quay phim, phát tán clip bạo lực học đường có thể gây ra "bạo lực kép"?

VOV.VN - Bà Nguyễn Hải Anh, Viện Nghiên cứu Quản lý phát triển bền vững cho rằng việc quay phim, chụp ảnh, phát tán clip bạo lực học đường lên mạng xã hội có thể gây ra "bạo lực kép".

 
ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục