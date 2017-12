Kỷ luật vụ “bỏ quên” 114 huân, huy chương tại huyện Tri Tôn

Thông tin từ Sở Nội Vụ tỉnh An Giang cho biết, hôm nay 27/12, tại UBND huyện Tri Tôn, UBND tỉnh An Giang đã công bố kết luận thanh tra vụ việc “bỏ quên” trong tủ hồ sơ 114 huân chương, huy chương, Bằng Tổ quốc ghi công, Bằng khen Người có công Cách mạng xảy ra tại thị trấn Ba Chúc, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang.

(Ảnh minh họa: VNE)

Theo đó, UBND tỉnh An Giang đề nghị xem xét kiểm điểm tập thể lãnh đạo UBND xã Ba Chúc, UBND thị trấn Ba Chúc từ năm 1979 đến năm 2015; kiểm điểm cá nhân cán bộ phụ trách công tác thương binh - xã hội và người đứng đầu UBND xã Ba Chúc, thị trấn Ba Chúc từ năm 1979 đến 2015; đề nghị thu hồi 12 Huân chương cho liệt sỹ do các yếu tố ghi họ tên hoặc địa chỉ không đúng, ghi bí danh...để rà soát xác định thông tin chính xác của liệt sỹ; công khai xin lỗi các cá nhân, gia đình bỏ quên, chưa tổ chức trao tặng cho người, gia đình được tặng huân, huy chương, Bằng Tổ quốc ghi công, Bằng khen Người có công Cách mạng...

UBND tỉnh yêu cầu các ngành chức năng khẩn trương hướng dẫn cho thân nhân liệt sỹ, thực hiện hồ sơ đề nghị hưởng tiền thờ cúng liệt sỹ, truy trả lại với mốc thời gian từ 2014 trở về sau; tiếp tục xem xét các điều kiện thủ tục hỗ trợ về nhà ở theo Quyết định 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đối với các gia đình Người có công, thân nhân liệt sỹ; tiếp tục công khai thông báo và tìm kiếm thông tin về các Bằng khen chưa tìm được người có công hoặc thân nhân./.

Xử lý nghiêm vụ để quên huân chương, bằng khen trong tủ hơn 40 năm VOV.VN - Hơn 100 bằng khen, huân chương, bằng Tổ quốc ghi công vào các năm 1975 và 1987 đã bị cán bộ xã Ba Chúc bỏ quên không phát.