Kỷ niệm 81 năm ngày khai sáng đạo Phật giáo Hòa Hảo

Hôm nay (8/7), tại An Hòa tự, thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang, Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo tổ chức Đại lễ kỷ niệm 81 năm Ngày Đức Huỳnh Giáo Chủ khai sáng đạo Phật giáo Hòa Hảo; Tham dự lễ có đại diện Ban Tôn giáo Chính phủ; Bộ Công an, cùng lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang; lãnh đạo huyện Phú Tân, người dân theo đạo Phật giáo Hòa Hảo đến từ 18 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Quang cảnh buổi lễ.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, ông Nguyễn Tấn Đạt, Trưởng Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo cho biết, trong suốt những năm qua, toàn thể đồng đạo cùng với Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo; Ban Đại diện các tỉnh, thành phố, các Ban Trị sự cơ sở đã tinh tấn tu hành, giữ gìn sự trong sáng giáo lý chân truyền và thực hiện đúng lời dạy của Đức Thầy. Đồng bào theo đạo Phật giáo Hòa Hảo đã phát huy tích cực đạo đức của tôn giáo, thực hiện tốt các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước do Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể phát động; góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của bà con đồng đạo nói riêng, nhân dân nói chung; tích cực gắn bó với cộng đồng, đồng hành cùng các tôn giáo trong khối Đại đoàn kết dân tộc.

Ông Nguyễn Tấn Đạt, Trưởng Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo phát biểu tại buổi lễ.

Hiện nay, đạo Phật giáo Hòa Hảo có 400 Ban Trị sự cơ sở ở các xã, phường, thị trấn tỉnh trong 18 tỉnh, thành phố. Năm 2019, đồng bào theo đạo Phật giáo Hòa Hảo đã đóng góp trên 507 tỷ đồng để thực hiện các hoạt động xã hội, góp phần xây dựng nông thôn mới, xây dựng nhà Đại đoàn kết, nhà tình thương, giúp đỡ người nghèo... Đặc biệt, hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng chung tay góp sức cùng cả nước phòng, chống dịch Covid-19, Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo và bà con Phật giáo Hòa Hảo đã góp tiền và hiện vật trên 8,6 tỷ đồng, riêng Ban Đại diện Phật giáo Hòa Hảo tỉnh An Giang đã vận động được hơn 2,9 tỷ đồng, góp phần đảm bảo an sinh xã hội ở địa phương.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ông Nguyễn Tiếc Hùng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang (bìa trái) tặng họa chúc mừng đại lễ.

Trong giai đoạn hiện nay, với đường hướng “Vì đạo pháp, vì dân tộc,” Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo, các Trị sự viên, chức việc cùng toàn thể đồng bào Phật giáo Hòa Hảo tiếp tục phát huy đạo đức của tôn giáo, thực hiện tốt các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, lập nhiều thành tích trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng vững mạnh./.