Lai Châu cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất do mưa lớn

Từ 3h đến 9h sáng nay, nhiều nơi trên địa bàn tỉnh xuất hiện mưa vừa đến mưa rất to. Một số điểm ghi nhận lượng mưa trên 100mm, như xã Hua Bum và xã Nậm Cuổi. Nhiều khu vực khác cũng có lượng mưa từ 50 đến gần 90mm.

Theo cơ quan khí tượng, mô hình độ ẩm đất cho thấy nhiều khu vực đã gần bão hòa hoặc đạt trạng thái bão hòa. Dự báo trong 6 giờ tới, Lai Châu tiếp tục có mưa, lượng mưa phổ biến từ 10 đến 40mm, có nơi trên 50mm. Điều này làm gia tăng nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất ở sườn dốc và sụt lún đất tại nhiều địa phương.

Giao thông từ Lai Châu đi Điện Biên trên quốc lộ 12 tạm thời bị chia cắt

Đặc biệt, những khu vực đã có mưa lớn trong nhiều ngày qua vẫn tiềm ẩn nguy cơ sạt lở đất, đá ngay cả khi mưa đã tạnh; đồng thời có thể xảy ra ngập úng tại các vùng trũng thấp. Cơ quan khí tượng cảnh báo rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất ở cấp 1.

Về giao thông, các điểm sạt lở trên Đường tỉnh 127, Quốc lộ 32 và Quốc lộ 279 cơ bản đã được khắc phục, bảo đảm lưu thông. Tuy nhiên, do Quốc lộ 12 vẫn còn bị chia cắt tại một số vị trí, các phương tiện từ Lai Châu đi Điện Biên và ngược lại được khuyến cáo lưu thông theo tuyến Quốc lộ 4D kết nối Quốc lộ 4H. Lộ trình thay thế dài khoảng 455km, tăng khoảng 245km so với tuyến thông thường.

Đến trưa nay, tuyến Quốc lộ 279 đoạn sạt lở qua đèo Khau Co, xã Mường Than đã được khắc phục, các phương tiện có thể lưu thông trở lại theo cả hai chiều.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân tiếp tục theo dõi sát các bản tin dự báo thời tiết, hạn chế di chuyển qua các khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập sâu và chủ động các biện pháp bảo đảm an toàn về người và tài sản.