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Lai Châu chủ động bảo vệ đàn vật nuôi trước đợt rét đậm đầu mùa

Thứ Tư, 17:34, 11/11/2026
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VOV.VN - Rét đậm kèm mưa mù tại nhiều địa phương vùng cao Lai Châu ảnh hưởng đến chăn nuôi. Chính quyền địa phương đang hướng dẫn người dân triển khai các biện pháp chống đói rét, bảo vệ đàn vật nuôi.

 

Những ngày qua, nhiệt độ trung bình trên địa bàn tỉnh Lai Châu dao động từ 12-15 độ C. Tại các khu vực vùng núi cao như Dào San, Sìn Hồ, Sin Suối Hồ, Sì Lở Lầu, nhiệt độ ban đêm có thời điểm xuống dưới 10 độ C. Rét đậm, rét hại đi kèm mưa mù, độ ẩm cao không chỉ ảnh hưởng đến sinh hoạt mà còn làm giảm sức đề kháng, ảnh hưởng đến khả năng sinh trưởng của đàn gia súc, gia cầm.

Theo thống kê của ngành chức năng, tổng đàn gia súc chính của tỉnh Lai Châu hiện có gần 362.000 con, gồm khoảng 83.000 con trâu, 29.000 con bò và 250.000 con lợn; đàn gia cầm gần 1,9 triệu con. Phần lớn vật nuôi vẫn được chăn nuôi theo quy mô hộ gia đình, nhỏ lẻ, nên nguy cơ thiệt hại khi xảy ra rét đậm, rét hại là rất lớn.

Trước tình hình này, UBND tỉnh Lai Châu đã ban hành Công văn chỉ đạo về việc chủ động ứng phó với đợt không khí lạnh mạnh và rét đậm, rét hại đầu tiên trong mùa đông 2026-2027. Các sở, ngành, địa phương theo dõi sát diễn biến thời tiết, tăng cường thông tin, cảnh báo và hướng dẫn người dân chủ động triển khai các biện pháp bảo vệ sản xuất. Đặc biệt chú trọng phòng, chống đói rét cho đàn vật nuôi, củng cố chuồng trại, che chắn giữ ấm, dự trữ thức ăn và hạn chế chăn thả gia súc khi nhiệt độ xuống thấp.

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Người dân vùng cao Lai Châu chủ động nguồn thức ăn cho đàn gia súc những ngày rét đầu mùa

Tại xã Mường Than, công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân được triển khai bằng nhiều hình thức, kết hợp giữa thông tin trên các nền tảng trực tuyến với việc cán bộ trực tiếp xuống cơ sở.

Ông Cao Khánh Toàn, Phó Chủ tịch UBND xã Mường Than cho biết: “UBND xã đã thực hiện chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn cho bà con nhân dân. Công tác tuyên truyền của xã được thực hiện bằng nhiều hình thức, như bằng văn bản gửi trên các nhóm Zalo, các trang thông tin, cổng thông tin điện tử của xã. Đồng thời, xã cũng đã phân công trực tiếp cán bộ xuống các thôn, bản để hướng dẫn bà con nhân dân, chủ động phòng chống đói rét cho cây trồng, vật nuôi”.

Cùng với sự vào cuộc của chính quyền địa phương, người chăn nuôi cũng đang chủ động gia cố chuồng trại, dùng bạt, phên che chắn gió lùa, giữ nền chuồng khô ráo; bổ sung rơm rạ, cỏ khô và thức ăn dự trữ để bảo đảm dinh dưỡng cho vật nuôi. Đối với trâu, bò, người dân hạn chế hoặc tạm dừng chăn thả khi trời rét đậm, rét hại, đưa gia súc về nơi nuôi nhốt kín gió; chú trọng chăm sóc bê, nghé non và những con già yếu.

Ngành chuyên môn cũng khuyến cáo người dân không chủ quan trước diễn biến thời tiết, thường xuyên theo dõi sức khỏe đàn vật nuôi, vệ sinh chuồng trại và chủ động phòng, chống dịch bệnh. Trường hợp sử dụng thiết bị hoặc vật liệu đốt để sưởi ấm cần bảo đảm thông thoáng, tránh khói và khí độc tích tụ trong chuồng nuôi.

Khắc Kiên/VOV-Tây Bắc
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