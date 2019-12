Dịch tả lợn châu phi đã gây ảnh hưởng lớn tới đàn lợn trên địa bàn tỉnh Lai Châu, khi đến nay, địa phương này ghi nhận 93 xã, gần 6.000 hộ dân ở 579 bản xuất hiện dịch tả; số lợn mắc bệnh phải tiêu hủy gần 17.000 con, trọng lượng 900 tấn.

Lai Châu khó khăn trong việc tái đàn sau dịch tả lợn châu phi.

Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp và lực lượng chức năng trong công tác phòng chống dịch, đến nay, đã có 60 xã công bố hết dịch. Tuy nhiên, hiện nay địa phương vừa ghi nhận có thêm 20 xã tái phát dịch và vẫn còn hơn 40 xã đang có dịch.



Ông Phạm Anh Hùng, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và thú y, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lai Châu cho biết, do người dân địa phương chủ yếu chăn nuôi nhỏ lẻ, phân tán, nên công tác kiểm soát dịch đang gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là công tác tái đàn sau dịch.



"Về công tác tái đàn trong giai đoạn hiện nay, do vẫn chưa có vaccine và thuốc đặc trị nên vấn đề tái đàn tại những cơ sở chăn nuôi an toàn sinh học, đảm bảo mầm bệnh không có cơ hội xâm nhập vẫn được khuyến khích theo khuyến cáo của cơ quan chuyên môn. Những cơ sở nhỏ lẻ, chăn nuôi phân tán, không đảm bảo điều kiện an toàn sinh học nếu tự tái đàn thì nguy cơ rủi ro rất lớn", ông Hùng nói./.