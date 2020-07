Lai Châu mưa to trên diện rộng, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở nhiều nơi

Sau nhiều ngày mưa kéo dài, nước đã ngấm trong đất phá vỡ kết cấu, cộng với trận mưa to kéo dài từ tối qua đến sáng nay (20/7), gây nguy cơ sạt lở đất và lũ quét tại nhiều địa phương ở Lai Châu.

Hiện tại tỉnh Lai Châu đang xuất hiện mưa to trên diện rộng, gây nguy cơ lũ quét, sạt lở đất cao tại nhiều nơi.

Những ngày qua, mưa lũ đã gây thiệt hại nhiều về tài sản, hoa màu và các công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Lai Châu. Hàng chục ngôi nhà bị nước lũ cuốn trôi, đổ sập; hàng trăm điểm sạt lở lớn, nhỏ trên các tuyến giao thông và nhiều diện tích hoa màu của người dân bị thiệt hư hỏng... ước tính thiệt hại hơn 6 tỷ đồng.



Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Lai Châu đang xuất hiện mưa vừa đến mưa to trên diện rộng. Với việc mưa kéo dài nhiều ngày qua, nước đã ngấm trong đất phá vỡ kết cấu, cộng với trận mưa to kéo dài từ tối qua đến sáng nay, gây nguy cơ sạt lở đất và lũ quét ở nhiều địa phương. Các địa phương có mưa to và nguy cơ cao là các huyện Tân Uyên, Tam Đường, Phong Thổ, Sìn Hồ, Nậm Nhùn và thành phố Lai Châu.

Để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông, tỉnh Lai Châu đã chỉ đạo các lực lượng bố trí nhân lực túc trực tại các vị trí, điểm xung yếu hướng dẫn phương tiện qua lại.

Để chủ động phòng chống thiên tai trên địa bàn, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lai Châu đã chỉ đạo chính quyền các địa phương và các sở, ban, ngành chức năng triển khai nhiều giải pháp phòng, chống. Trong đó, yêu cầu Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, trực ban 24/24 giờ để kịp thời chỉ đạo công tác phòng, chống và khắc phục thiệt hại khi thiên tai xảy ra.

Đối với các tuyến giao thông, nhất là các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ huyết mạch, yêu cầu ngành giao thông chỉ đạo các đơn vị quản lý cầu đường, nhà thầu phụ trách tuyến huy động đối đa phương tiện, máy móc, trang thiết bị và nhân lực túc trực tại những địa bàn trọng yếu, sẵn sàng khắc phục sạt lở để đảm bảo thông đường sớm nhất. Bố trí lực lượng tại các, vị trí, điểm xung yếu trên các tuyến quốc lộ để hướng dẫn, đảm bảo an toàn cho các phương tiện giao thông.

Chính quyền các cấp chỉ đạo rà soát kỹ các khu dân cư, điểm bản, hộ dân sinh sống trong vùng có nguy cơ sạt lở, lũ quét cao, nhất là các hộ sinh sinh sống ven các sông, suối và vùng hạ lưu các hồ đập, để có phương án di dời tạm đến nơi an toàn. Tăng cường tổ chức tuyên truyền người dân không ngủ tại lán nương, đánh bắt cá, vớt củi hoặc đi qua ngầm, tràn, sông, suối khi trên địa bàn có mưa to./.