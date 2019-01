Lai Châu phát hiện 13 lái xe dương tính với ma túy

PC_Article_AfterShare_1

Lực lượng chức năng tỉnh Lai Châu tiếp tục tập trung cao độ cho công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm đối với người điều khiển phương tiện vận tải hành khách và vận tải hàng hóa có sử dụng nồng độ cồn, sử dụng chất ma túy. Lực lượng cảnh sát giao thông kiểm tra lái xe khách.

Đại tá Bùi Gia Lượt, phó giám đốc Công an tỉnh Lai Châu cho biết, qua kiểm tra tuần đầu 500 phương tiện xe khách và ô tô tải, đã phát hiện 13 lái xe dương tính với ma túy, trong đó có 9 lái xe khách và 4 lái xe tải. Con số cho thấy mức độ nguy hiểm của tình trạng này, khi tuyến giao thông từ Lai Châu đi các tỉnh chủ yếu là cung đường đèo dốc.

Tuần đầu ra quân, phát hiện 13 lái xe dương tính với ma túy.

Đợt kiểm tra này sẽ kéo dài hết mùa lễ hội đầu năm, kết thúc đợt 1 vào tháng 4, sau đó sẽ triển khai tiếp. Quá trình thực hiện đã thống nhất quan điểm chỉ đạo từ tỉnh, đó là làm nghiêm túc và dứt điểm, chứ không "đánh rắn bỏ đầu".

Do vậy, Công an tỉnh Lai Châu đã chỉ đạo các tổ công tác trong quá trình thực hiện là phải chấp hành nghiêm túc luật an toàn giao thông, kiên quyết không để tình trạng tiêu cực xảy ra trong tổ công tác khi làm nhiệm vụ.

Đợt kiểm tra này sẽ kéo dài hết mùa lễ hội đầu năm.

"Chúng tôi đã quán triệt tới cán bộ chiến sỹ, các đoàn trường hợp nào mà vi phạm thì chúng tôi sẽ cương quyết xử lý. Đây là điều mà theo chủ trương và nhất quán trong việc chỉ đạo, lãnh đạo của tập thể Ban giám đốc và của tỉnh"- Đại tá Bùi Gia Lượt nói./.