Lai Châu sạt lở núi 5 người thương vong

Sau nhiều ngày mưa to, đầu giờ chiều nay (3/8) tại bản Sin Chải, xã Mù Sang, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu đã xảy ra sạt lở núi vùi lấp 4 ngôi nhà, làm 1 người chết, 4 người bị thương nặng. Sạt lở núi ở Sìn Hồ, Lai Châu (ảnh minh họa).

Vụ sạt lở xảy ra vào đầu giờ chiều nay tại bản Sín Chải, xã biên giới Mù Sang, huyện Phong Thổ đã vùi lấp 4 ngôi nhà. Nạn nhân là bà Lý Thị Chà, vợ liệt sĩ. Ngoài ra, sạt lở đất cũng khiến 4 người bị thương nặng, trong đó có 1 cháu nhỏ. Những người bị thương đã được các lực lượng tại địa phương hỗ trợ đưa đi cấp cứu. Ngoài 4 nhà bị thiệt hại, 10 ngôi nhà khác tại bản Sin Chải cũng đang có nguy cơ bị sạt lở cao.

Thông tin ban đầu từ lãnh đạo Đồn Biên phòng Dào San, huyện Phong Thổ cho biết, do vụ sạt lở xảy ra vào ban ngày, người dân chạy được nên hạn chế thấp nhất thiệt hại về người. Hiện nay đường giao thông vào xã Mù Sang bị cô lập hoàn toàn do tuyến đường vào xã xuất hiện nhiều điểm sạt lở. Lực lượng bộ đội biên phòng đang phối hợp với các lực lượng tại chỗ và cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp cận hiện trường, hỗ trợ người dân di chuyển tài sản và nhà cửa đến nơi an toàn./.