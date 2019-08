Lai Châu vẫn còn hơn 300 hộ dân trong vùng nguy cơ sạt lở phải di dời

Mùa mưa lũ năm 2018, huyện biên giới Phong Thổ, tỉnh Lai Châu đã chịu thiệt hại nặng nề về người và tài sản khi có 15 người chết và mất tích, với tổng thiệt hại trên 110 tỷ đồng.

Mùa mưa lũ năm nay đang diễn ra, nhưng địa phương vẫn còn hơn 300 hộ dân nằm trong vùng nguy cơ sạt lở cao cần phải di dời khẩn cấp. Đến nay, địa phương chủ động di chuyển đến nơi an toàn được hơn 140 hộ, số hộ dân còn lại vẫn chưa được di chuyển bởi thiếu kinh phí và mặt bằng.

Mỗi khi có mưa xuống là người dân ở bản Hồng Thu Mán, xã Lản Nhì Thàng, huyện Phong Thổ lại phải đi ở nhờ người thân ở các bản khác.

Vết nứt núi nằm ngay phía sau bản Hồng Thu Mán, xã Lản Nhì Thàng, huyện Phong Thổ đang ngày một há rộng và chạy dài. Hiện tượng lún sụt đất đã khiến nhà của nhiều hộ dân trong bản nứt toác tường, thế nhưng bà con vẫn phải sinh sống trong nỗi bất an mỗi khi có mưa.

Theo người dân nơi đây cho biết, cách đây vài năm cũng đã từng có hộ dân bị đất, đá sạt xuống vùi lấp mất 4 người. Chính quyền và các cơ quan chức năng của huyện cũng đã xuống kiểm tra, vận động bà con chủ động phòng chống, nhưng không biết vì lý do gì mà vẫn chưa được bố trí nơi ở mới.

Theo chính quyền địa phương, nguyên nhân chưa thực hiện được tái định cư cho bà con là do thiếu kinh phí và mặt bằng.

“Ngày xưa ở bản đã có 1 nhà dân bị sạt lở chết 3, 4 người. Có một số nhà ở dưới cũng đã nứt hết, nếu mưa rất nguy hiểm. Người dân chỉ mong Đảng, Nhà nước quan tâm ủng hộ di chuyển càng sớm càng tốt về những nơi an toàn, để cho bà con người ta yên tâm sản xuất”- anh Tẩn Phủ Sang, bản Hồng Thu Mán, xã Lản Nhì Thàng, huyện Phong Thổ cho biết.

Theo thống kê của chính quyền địa phương, đến nay xã Lản Nhì Thàng có gần 80 hộ dân đang nằm trong vùng nguy cơ sạt lở cao, cần được di chuyển khẩn cấp đến nơi an toàn. Chính quyền địa phương cũng đã xây dựng đề án di chuyển 75 hộ thực hiện tái định cư tập trung và 4 hộ thực hiện tái định cư xen ghép. Tuy nhiên, đề án vẫn chưa thể thực hiện được do thiếu kinh phí và mặt bằng. Cùng với đó, hiện nay đang là mùa gieo cấy, bà con bận rộn mùa vụ nên chưa thể thực hiện được. Vì vậy, chính quyền địa phương chỉ có thể vận động để bà con chủ động phòng tránh, nhất là khi trên địa bàn có mưa to thì phải di chuyển đến ở nhờ bà con ở các bản khác để đảm bảo an toàn.

“Khó khăn nhất hiện nay là việc vận động bà con nhân dân. Hiện, bây giờ đến mùa mưa, bà con nhân dân đang bận gieo cấy vụ mùa nên họ chưa tập trung để di chuyển. Bên cạnh đó, đất nền nhà đang thiếu, chúng tôi chỉ đạo các bản họp bản, gia đình nào có tài sản giá trị như thóc lúa, lợn gà thì di chuyển đến nhà anh em ở các bản khác. Khi có mưa lũ thì bà con nhân dân phải tránh đến nơi an toàn, để đảm bảo về người cũng như tài sản”- ông Trịnh Khắc Tấn, Chủ tịch UBND xã Lản Nhì Thàng, huyện Phong Thổ cho biết.

Vết nứt núi đã gây lún sụt, hư hỏng nhà của hàng chục hộ dân.

Di dân ra khỏi nguy cơ sạt lở cao là việc làm cấp thiết đối với các địa phương miền núi, thế nhưng ở Phong Thổ việc này lại đang gặp nhiều khó khăn như thiếu mặt bằng, kinh phí hỗ trợ cho người dân, cũng như vốn để thực hiện xây dựng các công trình phụ trợ ở mặt bằng mới. Trong số hơn 300 hộ nằm trong vùng nguy cơ sạt lở cao tại huyện Phong Thổ, đến nay địa phương đã di chuyển được hơn 140 hộ, hơn 80 hộ khác đã được hỗ trợ kinh phí và đang di chuyển, số còn lại do chưa bố trí được nguồn kinh phí, cũng như bố trí mặt bằng nên chưa thể di chuyển.

“Đối với các huyện miền núi có rất nhiều hộ dân nằm trong vùng có nguy cơ thì cần phải có hỗ trợ nguồn lực từ Trung ương. Đặc biệt phải có các đề án mang tính chất tổng thể để sắp xếp bố trí dân cư mang tính ổn định, lâu dài”- ông Trần Văn Quế, Chủ tịch UBND huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu cho biết.

Mùa mưa năm nay, tỉnh Lai Châu đã có 5 người chết và thiệt hại hơn 140 tỷ đồng tài sản của Nhà nước và nhân dân. Cũng như nhiều địa phương khác trên địa bàn, đến nay việc di chuyển các hộ dân trong vùng có nguy cơ sạt lở cao của huyện Phong Thổ đến nơi an toàn đang là nhiệm vụ cấp bách. Tuy nhiên, với khó khăn của một tỉnh nghèo như Lai Châu, rất cần sự hỗ trợ từ trung ương, để bà con có một nơi tái định cư an toàn, yên tâm lao động sản xuất, ổn định cuộc sống lâu dài./.