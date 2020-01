Lai dắt thành công liên tiếp 2 tàu cá mắc cạn

Đồn Biên phòng Cửa Tùng, Bộ đội Biên phòng Quảng Trị vừa cho biết, trong hai ngày 10 và 11/1 đơn vị đã lai dắt thành công 2 tàu đánh cá bị mắc cạn khi ra vào cửa lệch Cửa Tùng, thị trấn Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị.

Tàu cá gặp nạn được cứu hộ kịp thời.

Vào lúc 5h30' sáng 11/1, tàu cá QT 99140 TS do ông Nguyễn Văn Hùng, 51 tuổi, trú tại thị trấn Cửa Tùng làm thuyền trưởng và 05 thuyền viên đang trên đường xuất lạch Cửa Tùng ra biển đánh bắt thì bị mắc cạn do cuốn phải dây neo, cách trạm kiểm soát Biên phòng Cửa Tùng 700m. Nhận được tin báo, Bộ đội Biên phòng đã huy động tàu V74-00489 do ông Nguyễn Văn Việt, 43 tuổi, trú tại thị trấn Cửa Tùng làm thuyền trưởng cùng các cán bộ, chiến sỹ đơn vị ra lai dắt tàu cá gặp nạn vào bờ, đảm bảo an toàn về người và phương tiện.



Trước đó, vào 17h ngày 10/1, tàu cá QB 92813 và 7 thuyền viên do ông Nguyễn Văn Bằng, 51 tuổi, trú tại thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình làm thuyền trưởng trong lúc vào cửa lệch Cửa Tùng thì bị mắc cạn cách trạm kiểm soát Cửa Tùng khoảng 500m. Đơn vị cũng đã huy động tàu NĐ 2517, do ông Trần Văn Huấn, 50 tuổi, trú tại thị trấn Rạng Đông, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định cùng các cán bộ, chiến sỹ tổ chức lai dắt. Đến 19 giờ 45 phút cùng ngày đã đưa tàu bị mắc cạn vào bờ an toàn và chăm sóc sức khỏe cho các thuyền viên.



Thiếu tá Trần Bình Quy - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa Tùng cho biết, với vị trí tàu cá mắc cạn ngay cửa lệch, nếu không kịp thời ứng cứu lai dắt thì hai tàu cá trên sẽ bị sóng đánh vỡ mạn thuyền, gây thiệt hại lớn cho ngư dân./.