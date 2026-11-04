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Lâm Đồng công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai trên Quốc lộ 28

Thứ Tư, 15:30, 04/11/2026
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VOV.VN - UBND tỉnh Lâm Đồng vừa công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại đoạn Quốc lộ 28 bị sụt lún, nứt gãy nghiêm trọng do mưa lớn kéo dài, đe dọa an toàn giao thông trên tuyến đường huyết mạch nối Đà Lạt với Gia Nghĩa.

 

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai gây hư hỏng kết cấu hạ tầng đường bộ tại Km136+800 - Km136+900 trên Quốc lộ 28, đoạn qua xã Phúc Thọ Lâm Hà.

lam Dong cong bo tinh huong khan cap ve thien tai tren quoc lo 28 hinh anh 1
Nền, mặt đường Quốc lộ 28 đoạn Km136+800 - Km136+900 bị sụt lún, nứt gãy nghiêm trọng do mưa lớn kéo dài, tiềm ẩn nguy cơ tiếp tục sạt trượt.

Các đợt mưa lớn kéo dài từ tháng 8 đến cuối tháng 10/2026 đã gây sạt trượt đất, sụt lún nền, mặt đường và các công trình phụ trợ tại khu vực này. Tình trạng sạt trượt vẫn diễn biến phức tạp, đe dọa trực tiếp đến tính mạng người tham gia giao thông.

Qua kiểm tra hiện trường, đoạn đường dài khoảng 100m bị sụt lún, có vị trí lún sâu khoảng 30cm. Lề đường xuất hiện hố sụt rộng khoảng 40cm, sâu 50cm. Đáng chú ý, tại Km136+890 xuất hiện vết nứt kéo dài khoảng 70m từ mép mặt đường nhựa xuống mái taluy âm. Một số vị trí kè taluy cũng bị nứt, dịch chuyển, tiềm ẩn nguy cơ tiếp tục sạt trượt.

lam Dong cong bo tinh huong khan cap ve thien tai tren quoc lo 28 hinh anh 2
Vết nứt sâu, kéo dài trên nền đường Quốc lộ 28, cho thấy mức độ hư hỏng nghiêm trọng tại khu vực được công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai.

Trước tình hình này, UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương phân luồng giao thông, lắp đặt biển báo, rào chắn và bố trí lực lượng điều tiết tại các vị trí cần thiết; nghiêm cấm người không có nhiệm vụ vào khu vực nguy hiểm. Đồng thời, tổ chức trực 24/24 giờ, quan trắc, theo dõi diễn biến nứt gãy, sạt trượt để kịp thời ứng phó.

Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng được giao huy động nhân lực, máy móc, thiết bị khẩn trương xử lý bước đầu vị trí sạt lở, hạn chế nguy cơ sạt trượt tiếp diễn. Đồng thời, phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 3 đánh giá mức độ cấp bách, xem xét sự cần thiết ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp, đề xuất phương án khắc phục, bảo đảm giao thông trước mắt và lâu dài.

lam Dong cong bo tinh huong khan cap ve thien tai tren quoc lo 28 hinh anh 3
Cơ quan chức năng lập rào chắn, đặt biển cấm và bố trí chốt kiểm soát, ngăn phương tiện lưu thông qua đoạn Quốc lộ 28 bị sụt lún để bảo đảm an toàn.

Trước đó, từ 18h ngày 30/10, cơ quan chức năng đã cấm các phương tiện lưu thông qua đoạn đường bị sụt lún để bảo đảm an toàn.

Quốc lộ 28 là tuyến giao thông huyết mạch kết nối khu vực Đà Lạt với Gia Nghĩa, có vai trò quan trọng trong việc đi lại, vận chuyển hàng hóa và giao thương giữa các địa phương của tỉnh Lâm Đồng.

Quang Sáng/VOV-Tây Nguyên
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