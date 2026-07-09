Lâm Đồng giải quyết kiến nghị của dân liên quan vụ vỡ hồ nước trên núi Tân Lai

Ngày 9/7, UBND xã Tuy Phong, tỉnh Lâm Đồng (huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận cũ) tổ chức cho người dân tham gia giám sát thực địa các ao, hồ chứa nước tại Công ty TNHH Thương mại Trang trại Việt Phong Phú. Việc giám sát được thực hiện theo hai hình thức.

Cụ thể, 3 hộ dân cùng đại diện chính quyền, các cơ quan chuyên môn trực tiếp khảo sát thực địa tại Trang trại trên núi Tân Lai; 14 hộ dân còn lại theo dõi tại phòng họp UBND xã thông qua video.

Các hộ dân tham gia giám sát các ao, hồ chứa nước thông qua video tại UBND xã. Ảnh: xã Tuy Phong

Trước đó, vào ngày 1/11/2025, tại thôn 2, xã Tuy Phong, tỉnh Lâm Đồng (khu vực huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận cũ) xảy ra sự cố vụ vỡ đập chứa nước của Công ty TNHH Thương mại Trang trại Việt Phong Phú.

Theo phản ánh của người dân và ghi nhận của các cơ quan chức năng, tại khu vực Thôn 2, xã Tuy Phong đã xảy ra thiệt hại rất nghiêm trọng về người và tài sản của người dân.

Liên quan vụ việc, ngày 2/11/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố ngay vụ án hình sự “vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng”; và cũng đã khởi tố bị can là ông Trần Quang Tính (52 tuổi) - Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Trang trại Việt Phong Phú, chủ đầu tư dự án trên núi Tân Lai.

Nhiều công trình bị hư hỏng sau vụ vỡ hồ chứa nước trên núi Tân Lai

Theo UBND xã Tuy Phong, thời gian qua địa phương cũng nhận được nhiều phản ánh, kiến nghị của người dân liên quan vụ vỡ hồ chứa nước trên núi Tân Lai này.

Người dân kiến nghị 3 việc: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng sớm có kết luận điều tra để vụ việc sớm được giải quyết dứt điểm và đề nghị thông tin cho người dân là khi nào điều tra xong; tổ chức đối thoại với chủ doanh nghiệp và làm rõ có bồi thường không, khi nào bồi thường; người dân được đến trực tiếp trang trại để giám sát các ao, hồ còn tích nước không, để yên tâm khi mùa mưa đang đến.

Đại diện lãnh đạo xã Tuy Phong cho biết, với những kiến nghị trên, vấn đề nào thuộc thẩm quyền thì địa phương giải quyết; vấn đề không thuộc thẩm quyền thì xã báo cáo lên cấp trên.