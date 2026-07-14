Lâm Đồng khắc phục điểm sạt lở nguy hiểm trên đèo Prenn Đà Lạt

Việc thi công, xử lý điểm sạt trượt ta luy dương trên đèo Prenn, đoạn gần cầu cạn Datanla thực hiện vào ban ngày. Trên điểm sạt trượt cách mặt đường đèo khoảng 50m, kéo dài hơn 100m, đơn vị thi công sử dụng máy múc hạng nhẹ san gạt đất đá, cây thông ngã đổ tạo thành nhiều cấp để ngăn sạt trượt.

Điểm sạt lở nguy hiểm trên đèo Prenn đoạn gần cầu cạn Datanla đang được xử lý.

Ông Lê Kim Diện, đại diện đơn vị thi công xử lý điểm sạt trượt trên đèo Prenn cho biết: "Nguy hiểm nhất tại điểm sạt lở này là những tảng đá lớn có nguy cơ rơi xuống đường đèo. Có những cục đá đang chênh vênh trên ta luy dương. Đơn vị thi công kết hợp thực hiện hạ mấy cục đá đó để đảm bảo an toàn cho các phương tiện lưu thông qua đèo. Giải pháp kỹ thuật thì hiện tại mình sẽ giật cấp mái ta luy dương này thành các cấp để chiều dài đất đắp đảm bảo theo độ dốc là 1 và 1,5 tiêu chuẩn kỹ thuật thiết kế mái dốc ta luy”.

Đất đá từ điểm thi công xử lý sạt trượt phía trên cao rơi xuống mặt đường đèo Prenn được vận chuyển đi nơi khác để tránh ùn tắc nguy hiểm.

Để đảm bảo an toàn cho các phương tiện tham gia giao thông, đơn vị thi công sử dụng tường bao tải đất để ngăn đất đá từ ta luy dương; giới hạn phương tiện chỉ lưu thông qua một nửa đường đèo tại điểm sạt lở. Dự kiến việc khắc phục điểm sạt lở sẽ hoàn thành trong 4 ngày nếu thời tiết thuận lợi.