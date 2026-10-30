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Lâm Đồng: Quốc lộ 28 sụt lún, nguy cơ đứt gãy, cấm phương tiện lưu thông

Thứ Sáu, 10:55, 30/10/2026
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VOV.VN - Quốc lộ 28, tuyến giao thông huyết mạch nối Đà Lạt - Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng xuất hiện nhiều vết nứt, sụt lún nghiêm trọng, nguy cơ đứt gãy, chia cắt giao thông. Từ 18h hôm nay (30/10), các phương tiện bị cấm lưu thông qua khu vực nguy hiểm.

 

Mưa lớn kéo dài từ đầu tháng 9 đến cuối tháng 10 khiến đoạn Km136+800 -Km136+900 trên Quốc lộ 28, thuộc xã Phúc Thọ Lâm Hà, giáp ranh xã Tà Đùng bị sụt lún, vị trí sâu nhất khoảng 30cm. Lề đường xuất hiện hố sụt rộng 40cm, sâu 50cm; một vết nứt kéo dài 70m từ mép đường xuống mái taluy âm, rộng 10cm, sâu trung bình 20cm.

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Nền đất chân taluy âm tại điểm sụt lún Km136+800 - Km136+900 trên Quốc lộ 28 xuất hiện vết nứt sâu, tiềm ẩn nguy cơ sạt trượt.

Đáng lo ngại, hệ thống kè taluy âm tại Km136+820 xuất hiện nhiều vết nứt, kết cấu kè bị đẩy ngang khoảng 10cm, chân móng kè nứt dài 15m, tiềm ẩn nguy cơ sạt trượt, đứt gãy nền đường.

Mặc dù đơn vị quản lý đường bộ đã khắc phục tạm thời, lắp đặt biển cảnh báo và hạn chế phương tiện qua lại, tình trạng sụt lún vẫn tiếp diễn. Để đảm bảo an toàn, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng quyết định cấm tất cả phương tiện lưu thông qua đoạn Km136+800 - Km136+900 từ 18h ngày 30/10 cho đến khi có thông báo mới.

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Mặt đường Quốc lộ 28 bị nứt toác, sụt lún sau nhiều đợt mưa lớn kéo dài, nguy cơ đứt gãy, chia cắt giao thông.

Các phương tiện di chuyển giữa Gia Nghĩa và Đà Lạt được hướng dẫn theo hai lộ trình thay thế. Hướng thứ nhất, từ Gia Nghĩa qua xã Quảng Khê, rẽ vào đường Thủy điện Đồng Nai 4, kết nối ĐT.725 ra Quốc lộ 20. Hướng thứ hai, từ Gia Nghĩa qua xã Quảng Sơn, theo tỉnh lộ 4B kết nối Quốc lộ 27, sau đó ra Quốc lộ 20 hoặc đi ĐT.722 để đến Đà Lạt và ngược lại.

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Tại một vị trí khác trên Quốc lộ 28, đoạn xã Phúc Thọ Lâm Hà - Tà Đùng, taluy dương bị sạt lở, đất đá bong tróc, đe dọa an toàn giao thông.
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Cơ quan chức năng huy động máy móc, phương tiện khắc phục sạt lở taluy dương tại một vị trí khác trên Quốc lộ 28, đảm bảo an toàn giao thông.

Sở Xây dựng yêu cầu các đơn vị liên quan lắp đặt rào chắn, biển báo, bố trí lực lượng trực phân luồng 24/24 giờ, đảm bảo an toàn giao thông. Việc tạm cấm lưu thông trên Quốc lộ 28 ảnh hưởng đến hoạt động đi lại, vận chuyển hàng hóa giữa hai khu vực Đà Lạt - Gia Nghĩa.

Quang Sáng/VOV-Tây Nguyên
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