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Lâm Đồng tăng cường bảo vệ học sinh trước nguy cơ xâm hại trực tuyến

Chủ Nhật, 17:00, 25/10/2026
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VOV.VN - Ngày 25/10, Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tập huấn an toàn số học đường cho hơn 2.000 cán bộ, giáo viên và lực lượng chức năng, nhằm nâng cao kỹ năng phòng ngừa, bảo vệ học sinh trước nguy cơ xâm hại trên không gian mạng.

 

Chương trình được tổ chức trực tiếp tại Công an tỉnh Lâm Đồng, kết nối trực tuyến đến 124 xã, phường, đặc khu trên toàn tỉnh. Các học viên được cập nhật kiến thức, kỹ năng nhận diện và phòng ngừa nguy cơ lừa đảo, bắt nạt, xâm phạm quyền riêng tư, dụ dỗ và thao túng tâm lý trên không gian mạng.

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Toàn cảnh chương trình tập huấn chuyên gia an toàn số học đường tại Công an tỉnh Lâm Đồng, kết nối trực tuyến đến 124 xã, phường, đặc khu.

Nội dung tập huấn chú trọng các thủ đoạn lợi dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để giả mạo hình ảnh, giọng nói, danh tính nhằm tiếp cận, xâm hại trẻ em.

Đồng thời, hướng dẫn phương pháp phát hiện, tiếp nhận thông tin, hỗ trợ trẻ khi gặp nguy hiểm và phối hợp với cơ quan chức năng xử lý vụ việc, bảo đảm quyền riêng tư, tránh gây thêm tổn thương.

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Cán bộ, chiến sĩ Công an và giáo viên tham gia tập huấn kỹ năng bảo vệ học sinh trước nguy cơ xâm hại trên không gian mạng.

Đại tá Phạm Thanh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh, bảo vệ trẻ em trên không gian mạng không chỉ là trách nhiệm của lực lượng công an, ngành giáo dục mà cần sự chung tay của gia đình, nhà trường và toàn xã hội.

Ông đề nghị cán bộ, giáo viên phát huy vai trò nòng cốt, vận dụng kiến thức, kỹ năng từ tập huấn vào thực tiễn, kịp thời phát hiện, hỗ trợ trẻ em trước nguy cơ xâm hại trực tuyến.

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Đại tá Phạm Thanh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng, phát biểu tại lễ khai mạc chương trình tập huấn chuyên gia an toàn số học đường.

Sau tập huấn, các địa phương, cơ sở giáo dục sẽ tiếp tục phổ biến kiến thức, hướng dẫn kỹ năng và phối hợp với lực lượng công an, từng bước hình thành mạng lưới hỗ trợ, bảo vệ trẻ em trên không gian mạng.

Quang Sáng/VOV-Tây Nguyên
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