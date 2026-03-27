Lâm Đồng tăng cường phòng cháy rừng mùa khô 2026

Tại Ban Quản lý rừng phòng hộ Lê Hồng Phong – đơn vị quản lý hơn 15.000 ha rừng ở phía Đông tỉnh Lâm Đồng, trong đó gần một nửa là rừng phòng hộ – công tác phòng cháy đang được siết chặt.

Ban Quản lý rừng phòng hộ Lê Hồng Phong triển khai các phương án phòng chống cháy rừng mùa khô.

Ông Nguyễn Thanh Phong, Đội trưởng Đội quản lý bảo vệ rừng và phòng chống cháy rừng Dốc Hầm, cho biết: “Đơn vị đang thường xuyên kiểm tra các tuyến đường có người dân ra vào. Các thành viên của Đội cũng tăng cường tuyên truyền người dân sống ven rừng, ký cam kết chung tay tham gia bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng”.

Ban Quản lý rừng phòng hộ Đại Ninh, xã Hiệp Thạnh, tỉnh Lâm Đồng xử lý ranh thực bì để phòng chống cháy rừng.

Toàn tỉnh Lâm Đồng hiện có hơn 1,1 triệu ha rừng, tỷ lệ che phủ trên 45%, thuộc nhóm cao của cả nước. Để giảm thiểu và ứng phó kịp thời với nguy cơ cháy rừng, UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu lực lượng kiểm lâm tăng cường tuần tra, sẵn sàng phương tiện, vật tư phòng - chống - chữa cháy; các xã, phường, đặc khu theo dõi sát diễn biến thời tiết, chuẩn bị tốt “4 tại chỗ”, không để xảy ra cháy lớn, cháy lan.

Đặc biệt, kiểm soát chặt việc sử dụng lửa trong rừng và ven rừng, nhất là hoạt động đốt nương làm rẫy. Lực lượng công an, quân sự sẵn sàng phối hợp và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.