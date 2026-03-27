Lâm Đồng tăng cường phòng cháy rừng mùa khô 2026

Thứ Sáu, 19:45, 27/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Thời tiết khô hanh kéo dài, nguy cơ cháy rừng gia tăng trong cao điểm mùa khô năm 2026, UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các sở, ngành, địa phương và chủ rừng triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng.

Tại Ban Quản lý rừng phòng hộ Lê Hồng Phong – đơn vị quản lý hơn 15.000 ha rừng ở phía Đông tỉnh Lâm Đồng, trong đó gần một nửa là rừng phòng hộ – công tác phòng cháy đang được siết chặt.

Ban Quản lý rừng phòng hộ Lê Hồng Phong triển khai các phương án phòng chống cháy rừng mùa khô.

Ông Nguyễn Thanh Phong, Đội trưởng Đội quản lý bảo vệ rừng và phòng chống cháy rừng Dốc Hầm, cho biết: “Đơn vị đang thường xuyên kiểm tra các tuyến đường có người dân ra vào. Các thành viên của Đội cũng tăng cường tuyên truyền người dân sống ven rừng, ký cam kết chung tay tham gia bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng”.

Ban Quản lý rừng phòng hộ Đại Ninh, xã Hiệp Thạnh, tỉnh Lâm Đồng xử lý ranh thực bì để phòng chống cháy rừng.

Toàn tỉnh Lâm Đồng hiện có hơn 1,1 triệu ha rừng, tỷ lệ che phủ trên 45%, thuộc nhóm cao của cả nước. Để giảm thiểu và ứng phó kịp thời với nguy cơ cháy rừng, UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu lực lượng kiểm lâm tăng cường tuần tra, sẵn sàng phương tiện, vật tư phòng - chống - chữa cháy; các xã, phường, đặc khu theo dõi sát diễn biến thời tiết, chuẩn bị tốt “4 tại chỗ”, không để xảy ra cháy lớn, cháy lan.

Đặc biệt, kiểm soát chặt việc sử dụng lửa trong rừng và ven rừng, nhất là hoạt động đốt nương làm rẫy. Lực lượng công an, quân sự sẵn sàng phối hợp và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Đà Nẵng tính phương án huy động công an, quân đội làm 6 trường nội trú vùng biên

VOV.VN - Theo kế hoạch, tại TP Đà Nẵng, 6 dự án trường nội trú vùng biên với tổng vốn hơn 1.500 tỷ đồng phải hoàn thành trước 30/8/2026. Tuy nhiên, tiến độ hiện rất chậm. Bí thư Thành ủy yêu cầu tính lại cách thi công theo tinh thần “Chiến dịch Quang Trung”, không để chậm tiến độ vì bất kỳ lý do nào.

Quang Sáng/VOV-Tây Nguyên
Tag: phòng cháy rừng cháy rừng mùa khô Lâm Đồng 2026 nguy cơ cháy rừng bảo vệ rừng kiểm lâm tuần tra đốt nương làm rẫy
Tai nạn giao thông giữa mô tô và mô tô ở Huế khiến một người tử vong

VOV.VN - Khoảng 16h chiều nay (27/3), tại Km 822+700 đường Lê Duẩn, phường Phú Xuân, thành phố Huế xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa ô tô và xe mô tô, khiến một người tử vong.

Cảnh báo ngộ độc cá nóc khi liên tiếp 3 bệnh nhân nhập viện cấp cứu

VOV.VN - Liên tiếp 3 trường hợp ngộ độc cá nóc (còn gọi là cá lóc mít) chỉ trong vòng 2 ngày tại Cần Thơ, cho thấy nguy cơ ngộ độc từ loài cá này vẫn đang hiện hữu trong cộng đồng.

Huế kiên quyết thu hồi dự án chậm tiến độ, sử dụng đất kém hiệu quả

VOV.VN - Ngày 27/3, Ban Thường vụ Thành ủy Huế tổ chức Hội nghị Thành ủy lần thứ năm (mở rộng) thảo luận, quyết định nhiều nội dung quan trọng liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và công tác cán bộ trong thời gian tới.

