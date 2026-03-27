Lâm Đồng tăng cường phòng cháy rừng mùa khô 2026
VOV.VN - Thời tiết khô hanh kéo dài, nguy cơ cháy rừng gia tăng trong cao điểm mùa khô năm 2026, UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các sở, ngành, địa phương và chủ rừng triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng.
Tại Ban Quản lý rừng phòng hộ Lê Hồng Phong – đơn vị quản lý hơn 15.000 ha rừng ở phía Đông tỉnh Lâm Đồng, trong đó gần một nửa là rừng phòng hộ – công tác phòng cháy đang được siết chặt.
Ông Nguyễn Thanh Phong, Đội trưởng Đội quản lý bảo vệ rừng và phòng chống cháy rừng Dốc Hầm, cho biết: “Đơn vị đang thường xuyên kiểm tra các tuyến đường có người dân ra vào. Các thành viên của Đội cũng tăng cường tuyên truyền người dân sống ven rừng, ký cam kết chung tay tham gia bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng”.
Toàn tỉnh Lâm Đồng hiện có hơn 1,1 triệu ha rừng, tỷ lệ che phủ trên 45%, thuộc nhóm cao của cả nước. Để giảm thiểu và ứng phó kịp thời với nguy cơ cháy rừng, UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu lực lượng kiểm lâm tăng cường tuần tra, sẵn sàng phương tiện, vật tư phòng - chống - chữa cháy; các xã, phường, đặc khu theo dõi sát diễn biến thời tiết, chuẩn bị tốt “4 tại chỗ”, không để xảy ra cháy lớn, cháy lan.
Đặc biệt, kiểm soát chặt việc sử dụng lửa trong rừng và ven rừng, nhất là hoạt động đốt nương làm rẫy. Lực lượng công an, quân sự sẵn sàng phối hợp và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.