Lâm Đồng tìm giải pháp phát triển đảng viên trong doanh nghiệp, trường học



Toàn tỉnh Lâm Đồng hiện có 100 tổ chức đảng tại các trường đại học, cao đẳng, trung học phổ thông với hơn 5.000 đảng viên; 138 tổ chức đảng trong khu vực kinh tế tư nhân với gần 1.750 đảng viên. Từ ngày 1/7/2025 đến nay, Lâm Đồng đã kết nạp 878 đảng viên là học sinh, sinh viên và 185 đảng viên trong khu vực kinh tế tư nhân.

Toàn cảnh tọa đàm về thực trạng và giải pháp phát triển đảng viên trong học sinh, sinh viên và khu vực kinh tế tư nhân do Tỉnh ủy Lâm Đồng tổ chức.

Tuy nhiên, công tác phát triển đảng viên vẫn gặp nhiều khó khăn. Việc xác minh lý lịch, chuyển tiếp hồ sơ còn bất cập. Trong khu vực kinh tế tư nhân, doanh nghiệp chủ yếu có quy mô nhỏ, lao động thường xuyên biến động, gây khó khăn trong tạo nguồn và tổ chức sinh hoạt đảng.

Tại tọa đàm, các đại biểu trao đổi kinh nghiệm, đề xuất giải pháp tạo nguồn từ sớm trong học sinh, sinh viên; tăng cường phối hợp giữa nhà trường và địa phương; đổi mới phương thức phát triển tổ chức đảng, đảng viên trong doanh nghiệp tư nhân.

Đại diện các cơ sở giáo dục, địa phương và tổ chức đảng trao đổi, đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên tại tọa đàm.

Ông Bùi Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng đề cao trách nhiệm người đứng đầu, chú trọng chất lượng, không chạy theo số lượng trong kết nạp đảng viên.

Ông Bùi Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng phát biểu kết luận, chỉ đạo tại tọa đàm.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổng hợp các kiến nghị, tham mưu giải pháp thực hiện; yêu cầu các cấp ủy cơ sở rà soát nguồn, xây dựng kế hoạch, xác định chỉ tiêu và trách nhiệm cụ thể, tạo chuyển biến thực chất trong công tác phát triển đảng viên giai đoạn 2026-2030.