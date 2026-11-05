Lâm Đồng xác định 3 địa bàn ưu tiên tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Theo đó, trong giai đoạn 2 "Chiến dịch 500 ngày đêm" lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng sẽ tập trung tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại địa bàn 3 xã của tỉnh, gồm: Đắk Sắk, Hải Ninh và Quảng Trực. Đây là nơi trong các thời kỳ chiến tranh diễn ra những trận đánh đánh ác liệt có nhiều cán bộ, chiến sĩ hy sinh.

Sau hơn 51 năm giải phóng địa bàn xã Đắk Sắk, tỉnh Lâm Đồng có nhiều thay đổi.

Cùng với đó đề hoàn thành nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập được ít nhất 124 hài cốt liệt sĩ trong giai đoạn 2 của "Chiến dịch 500 ngày đêm", lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng cũng sẽ triển khai thực hiện việc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại địa bàn các phường thuộc Thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận cũ.

Ông Đinh Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Lâm Đồng, cho biết, Ban Chỉ đạo đã giao nhiệm vụ cụ thể cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương có liên quan khẩn trương rà soát, xây dựng kế hoạch tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ với tinh thần “6 rõ” và kỹ lưỡng; đồng thời nắm bắt các nguồn thông tin để phục vụ công tác tìm kiếm.

Đoàn viên, thanh niên phường Cam Ly - Đà Lạt dọn vệ sinh và chăm sóc các phần mộ tại Nghĩa trang liệt sĩ Đà Lạt.

“Phải làm tốt hơn nữa công tác thông tin tuyên truyền mục đích, ý nghĩa của "Chiến dịch 500 ngày đêm" để cho người dân rồi các cựu chiến binh những người có thông tin các liệt sĩ để tham gia cung cấp thông tin. Nếu như phát hiện được khu vực có hài cốt liệt sĩ dù vướng mắc thế nào cũng giải quyết không ngại tốn kém, không ngại vất vả về sức người, sức của. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Nội vụ cũng nghiên cứu đề xuất cơ chế huy động lực lượng cũng như là sự hỗ trợ cả về vật chất, tinh thần của các tổ chức, cá nhân, của nhân dân trong tham gia giai đoạn 2 chiến dịch”, ông Đinh Văn Tuấn thông tin.