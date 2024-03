Lâm Đồng xử lý hàng ngàn trường hợp vi phạm nồng độ cồn

Từ đầu năm đến nay, Công an tỉnh Lâm Đồng tập trung công tác tổ chức tuần tra, kiểm soát trên các tuyến giao thông trọng điểm, phức tạp, phát hiện, lập biên bản xử lý hơn 2.700 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Công an tỉnh Lâm Đồng thực hiện Kế hoạch cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Theo đại tá Lê Văn Xuyên, Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Lâm Đồng, với phương châm không có ngoại lệ, không có vùng cấm, lực lượng CSGT các đơn vị trong tỉnh đã kiên quyết xử lý mọi trường hợp vi phạm: “Xử lý vi phạm về hành vi vi phạm nồng độ cồn, Công an tỉnh Lâm Đồng đã kiên quyết thực hiện theo chỉ đạo của Bộ Công an, Cục Cảnh sát giao thông đường bộ, nhất là của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Giám đốc Công an tỉnh. Trong thời gian vừa qua, xử lý rất nhiều trường hợp vi phạm, trong đó có các cán bộ, đảng viên vi phạm đều xử lý nghiêm. Trước và sau Tết nguyên đán thì tình hình tai nạn giao thông tỉnh Lâm Đồng giảm so với cùng kỳ năm ngoái”.

Để triển khai thực hiện hiệu quả công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, ông Ngô Văn Ninh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã ban hành rất nhiều văn bản chỉ đạo, yêu cầu xử lý kỷ luật nghiêm về mặt Đảng và chính quyền đối với các trường hợp vi phạm là cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh: “Phải xử lý đúng quy định. Về mặt chính quyền là phải xử lý theo Nghị định 112 và 71, còn về mặt Đảng thì xử lý theo Quyết định 69. Giấu giếm là chết. Ví dụ như nhân viên của Văn phòng UBND tỉnh vi phạm nồng độ cồn mà tôi không xử lý thì tôi là người chịu trách nhiệm”.

Việc xử lý nghiêm mọi trường hợp đã uống rượu bia nhưng vẫn điều khiển phương tiện tham gia giao thông, bước đầu đã nâng cao ý thức chấp hành các quy định và luật lệ giao thông của cộng đồng, góp phần giảm 15% số vụ tai nạn giao thông có liên quan đến nồng độ cồn tại tỉnh Lâm Đồng.