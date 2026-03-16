Lâm Đồng xử lý khối đá lớn treo lơ lửng trên đèo Bảo Lộc

Thứ Hai, 19:52, 16/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chiều 16/3, lực lượng Cảnh sát giao thông Trạm Mađaguôi phối hợp với Ban Quản lý bảo trì đường bộ Lâm Đồng tổ chức xử lý một khối đá lớn nằm chênh vênh trên đỉnh đèo Bảo Lộc, có nguy cơ rơi xuống mặt đường gây mất an toàn giao thông.

Khối đá gồm nhiều tảng lớn nặng hàng tấn, nằm trên sườn đồi tại Km99+100, Quốc lộ 20, đoạn qua đèo Bảo Lộc. Khối đá dựa vào một cây rừng đã khô mục nên nguy cơ sạt lở rất cao. Trước đây, khu vực này có nhiều cây rừng lớn làm điểm tựa, tuy nhiên theo thời gian nhiều cây đã chết và mục nát.

Lực lượng chức năng tổ chức xử lý các tảng đá lớn rơi xuống mặt đường trên đèo Bảo Lộc, Quốc lộ 20

Sau khi tiếp nhận tin báo từ người dân, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường kiểm tra và triển khai phương án xử lý. Sau hơn 1h tổ chức xử lý, nguy cơ sạt lở cơ bản được khắc phục, các phương tiện đã có thể lưu thông trở lại theo cả hai chiều qua khu vực đèo Bảo Lộc.

Xe cẩu được huy động di dời các tảng đá nặng hàng tấn khỏi mặt đường, đảm bảo an toàn giao thông qua đèo Bảo Lộc

Theo Ban Quản lý bảo trì đường bộ Lâm Đồng, đơn vị đang hoàn tất báo cáo gửi Sở Xây dựng Lâm Đồng để đề xuất phương án xử lý triệt để, đảm bảo an toàn giao thông lâu dài.

Lực lượng Cảnh sát giao thông phân luồng phương tiện trong quá trình xử lý khối đá lớn trên Quốc lộ 20, đoạn qua đèo Bảo Lộc

Đèo Bảo Lộc dài khoảng 10km, có nhiều khúc cua quanh co, là tuyến giao thông quan trọng kết nối tỉnh Lâm Đồng với các tỉnh Đông Nam Bộ và TP. Hồ Chí Minh. Lưu lượng phương tiện qua lại hằng ngày lớn, vì vậy việc kịp thời xử lý các điểm có nguy cơ sạt lở là rất cần thiết để bảo đảm an toàn giao thông.

CTV Thái Long/VOV-Tây Nguyên
