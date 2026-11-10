Làm đường cao tốc ở Tây Bắc, Tây Nguyên phải đi cùng sinh kế cho người dân

Mở tuyến đường chiến lược, đánh thức tiềm năng vùng khó khăn

Chiều 10/11, tại phiên thảo luận của Quốc hội về chủ trương đầu tư ba dự án đường bộ cao tốc trọng điểm gồm Mộc Châu - Sơn La - Điện Biên, Bảo Hà - Lai Châu và Quảng Ngãi - Kon Tum, với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 162.400 tỷ đồng. Đây đều là những địa bàn có vị trí quan trọng về kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh nhưng còn nhiều hạn chế về kết cấu hạ tầng giao thông. Điểm đáng chú ý là các dự án không đơn thuần giải quyết nhu cầu đi lại mà còn mở ra những hành lang phát triển mới, kết nối các vùng sản xuất, trung tâm du lịch, cửa khẩu, cảng biển và mạng lưới giao thông quốc gia.

Đại biểu Dương Khắc Mai - Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng. (Ảnh: Quốc hội)

Phát biểu tại nghị trường, đại biểu Dương Khắc Mai - Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng, nhấn mạnh ba tuyến cao tốc không chỉ là bài toán về số km đường bộ mà còn là những tuyến giao thông chiến lược, tạo động lực phát triển cho hai vùng khó khăn nhất cả nước là miền núi phía Bắc và Tây Nguyên.

Theo đại biểu, khu vực Tây Bắc nhiều năm qua phải đối mặt với địa hình chia cắt, sạt lở thường xuyên, đặc biệt vào mùa mưa lũ. Những hạn chế về giao thông không chỉ làm tăng chi phí vận chuyển, cản trở phát triển kinh tế mà còn trực tiếp đe dọa an toàn tính mạng người dân. Vì vậy, đầu tư cao tốc Bảo Hà -Lai Châu và Mộc Châu - Sơn La - Điện Biên sẽ góp phần tháo gỡ điểm nghẽn, kết nối các tỉnh biên giới với Thủ đô Hà Nội và những trung tâm kinh tế lớn.

Đối với cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum, đây được xem là trục kết nối quan trọng giữa Tây Nguyên với khu vực Duyên hải miền Trung, tạo điều kiện đưa nông sản, hàng hóa từ vùng cao nguyên ra các cảng biển, giảm chi phí logistics và mở rộng không gian giao thương.

Đáng chú ý, đại biểu Dương Khắc Mai đề nghị không chỉ đầu tư các tuyến cao tốc Đông - Tây mà cần sớm quan tâm hoàn thiện trục cao tốc Bắc - Nam phía Tây, đặc biệt là các đoạn Ngọc Hồi - Pleiku, Pleiku - Buôn Ma Thuột và Buôn Ma Thuột - Gia Nghĩa trước năm 2030. Đây là điều kiện để hình thành mạng lưới giao thông liên hoàn, tránh tình trạng có tuyến đường mới nhưng thiếu những kết nối cần thiết để phát huy hiệu quả.

Một trong những vấn đề nhận được nhiều sự quan tâm tại nghị trường là khả năng cân đối vốn đối ứng của các địa phương, đặc biệt đối với dự án cao tốc Bảo Hà - Lai Châu. Theo phương án được trình, Lai Châu dự kiến phải bố trí khoảng 2.004 tỷ đồng, tương đương 38,7% kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 của tỉnh. Đây là tỷ lệ rất lớn đối với một địa phương còn nhiều khó khăn, nguồn thu ngân sách hạn chế và nhu cầu đầu tư cho các lĩnh vực dân sinh vẫn rất cấp thiết.

Đại biểu Nguyễn Đắc Ân - Đoàn ĐBQH tỉnh Lạng Sơn cho rằng cần vận dụng nguyên tắc địa phương càng khó khăn thì càng cần được Trung ương hỗ trợ nhiều hơn.

Theo đại biểu, với điều kiện thu ngân sách hằng năm của Lai Châu còn hạn chế, việc yêu cầu địa phương bố trí nguồn vốn đối ứng quá lớn sẽ tạo áp lực đáng kể. Trong khi đó, mục tiêu của đầu tư công phải là ưu tiên nguồn lực cho những địa bàn còn nhiều khó khăn, giúp người dân vùng miền núi, biên giới có cơ hội tiếp cận hạ tầng và nâng cao đời sống.

Đại biểu Nguyễn Đắc Ân - Đoàn ĐBQH tỉnh Lạng Sơn. (Ảnh: Quốc hội)

Đây cũng là vấn đề cần được nhìn nhận từ góc độ công bằng trong phân bổ nguồn lực quốc gia. Một địa phương nghèo không thể vì phải tham gia đối ứng quá lớn mà phải cắt giảm những nhiệm vụ thiết yếu về giáo dục, y tế, an sinh xã hội để có vốn làm đường. Đầu tư cao tốc phải tạo thêm cơ hội phát triển, chứ không trở thành gánh nặng ngân sách kéo dài đối với những tỉnh vốn đã khó khăn.

Đường cao tốc phải đi cùng sinh kế người dân và trách nhiệm bảo vệ môi trường

Bên cạnh bài toán nguồn vốn, công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư và bảo vệ môi trường được nhiều đại biểu đặc biệt lưu ý. Thực tế, các tuyến cao tốc đi qua địa hình miền núi, đồi dốc phức tạp thường có khối lượng đào đắp lớn, nguy cơ sạt lở và tác động đến rừng, sông suối, đất sản xuất. Nếu không khảo sát kỹ và chuẩn bị đồng bộ, những rủi ro này có thể làm tăng chi phí, kéo dài tiến độ, thậm chí gây hậu quả nghiêm trọng cho cộng đồng dân cư.

Đại biểu Trần Thị Hồng Thanh - Đoàn ĐBQH tỉnh Ninh Bình, nhấn mạnh với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 162.400 tỷ đồng, quyết định đầu tư phải đi liền với trách nhiệm rất lớn trước Quốc hội, cử tri và nhân dân. Theo đại biểu, hiệu quả đầu tư phải là thước đo cao nhất, không thể chỉ tính bằng số km đường được xây dựng mà phải được đánh giá bằng giá trị kinh tế, cơ hội phát triển và lợi ích thực chất mà công trình mang lại.

Đại biểu cũng yêu cầu kiểm soát chặt chẽ tổng mức đầu tư, tiến độ, chất lượng công trình và kỷ luật ngân sách; các cơ chế đặc thù phải đi đôi với trách nhiệm đặc biệt, không để việc đẩy nhanh tiến độ trở thành lý do nới lỏng kỷ cương trong quản lý vốn đầu tư công.

Đại biểu Trần Thị Hồng Thanh - Đoàn ĐBQH tỉnh Ninh Bình (Ảnh: Quốc hội)

Một nội dung đáng chú ý khác là quyền lợi của người dân bị ảnh hưởng bởi dự án. Đại biểu Trần Thị Hồng Thanh đề nghị công tác tái định cư không chỉ dừng lại ở bồi thường, hỗ trợ về đất đai mà phải gắn với sinh kế bền vững, đất sản xuất, trường học, y tế và các dịch vụ thiết yếu. Người dân nhường đất cho phát triển phải thực sự được thụ hưởng thành quả phát triển. Nơi ở mới phải có điều kiện sống bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ, đồng thời cần có cơ chế giám sát đời sống người dân sau tái định cư.

Đối với dự án Mộc Châu - Sơn La - Điện Biên, đại biểu lưu ý dự án ảnh hưởng đến gần 5.000 hộ dân, trong đó khoảng 920 hộ phải tái định cư, đồng thời dự kiến phát sinh khoảng 60,8 triệu mét khối đất đá cần đổ thải. Đây là khối lượng rất lớn, đòi hỏi phải kiểm soát nghiêm ngặt vị trí, sức chứa, độ ổn định và hệ thống thoát nước tại các bãi thải, tránh nguy cơ sạt lở, vùi lấp sông suối, ảnh hưởng đến đất sản xuất và khu dân cư.

Với cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum, yêu cầu bảo vệ rừng tự nhiên, rừng phòng hộ đầu nguồn càng cần được đặt lên hàng đầu. Việc khảo sát địa chất, thủy văn phải được thực hiện kỹ lưỡng; ưu tiên giải pháp cầu cạn, hầm xuyên núi ở những vị trí phù hợp nhằm hạn chế tối đa tác động đến hệ sinh thái.

Đầu tư đồng bộ, tránh cao tốc nghìn tỷ nhưng kết nối dang dở

Một vấn đề khác được các đại biểu đặt ra là phải bảo đảm tính đồng bộ của toàn mạng lưới giao thông, tránh tình trạng tuyến đường chính hoàn thành nhưng những đoạn kết nối quan trọng vẫn bị bỏ ngỏ. Đại biểu Hoàng Văn Nghĩa - Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ngãi, đánh giá cao ý nghĩa chiến lược của cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum, coi đây là mắt xích quan trọng mở ra không gian phát triển mới, tháo gỡ điểm nghẽn liên kết vùng và củng cố thế trận quốc phòng, an ninh ở Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.

Đại biểu Hoàng Văn Nghĩa - Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ngãi. (Ảnh: Quốc hội)

Theo đại biểu, tuyến đường sẽ kết nối vùng nguyên liệu nông, lâm sản ở phía Tây với Khu kinh tế Dung Quất và hệ thống cảng biển nước sâu, tạo điều kiện hình thành chuỗi giá trị sản xuất, chế biến, vận tải và xuất khẩu. Đồng thời, tuyến đường còn mở rộng khả năng kết nối giữa du lịch biển đảo Lý Sơn với Măng Đen, sâm Ngọc Linh và các vùng sản xuất nông nghiệp đặc trưng.

Đặc biệt, đại biểu Hoàng Văn Nghĩa đề nghị xem xét bổ sung ngay trong giai đoạn 1 đoạn kết nối dài 4,2 km từ Km132+000 đến Km136+200, nối đường Hồ Chí Minh với cao tốc Bắc - Nam phía Tây qua khu vực Đắk Hà.

Theo đại biểu, dù chiều dài không lớn và kinh phí bổ sung không đáng kể so với tổng thể dự án, nhưng đây là mắt xích có ý nghĩa quyết định đối với khả năng khai thác toàn tuyến. Nếu không đầu tư đồng bộ, phương tiện có thể phải dồn vào mạng lưới đường hiện hữu, tạo ra điểm nghẽn mới, làm giảm hiệu quả của công trình hàng chục nghìn tỷ đồng.

Kiến nghị này đặt ra một yêu cầu rất thực tế: khi đầu tư hạ tầng quy mô lớn, cần tính toán đầy đủ các tuyến kết nối ngay từ đầu, tránh tư duy làm từng đoạn, từng dự án riêng lẻ khiến nguồn lực bị phân tán và hiệu quả khai thác không đạt như kỳ vọng.

Cơ chế đặc thù phải đi cùng kỷ luật và trách nhiệm giải trình

Bên cạnh những vấn đề về vốn, mặt bằng và môi trường, đại biểu Nguyễn Trúc Sơn - Đoàn ĐBQH tỉnh Vĩnh Long, tập trung góp ý vào các cơ chế đặc thù trong dự thảo nghị quyết đầu tư ba dự án. Đại biểu đồng tình với việc áp dụng cơ chế chỉ định thầu đối với những nhà thầu thực sự có năng lực, nhằm rút ngắn thời gian triển khai trong bối cảnh nhiều dự án hạ tầng lớn cùng được thực hiện, nguồn nhà thầu có kinh nghiệm và năng lực còn hạn chế. Tuy nhiên, việc áp dụng cơ chế đặc thù cần được quy định rõ phạm vi, điều kiện và trách nhiệm, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng quy định pháp luật.

Đại biểu Nguyễn Trúc Sơn - Đoàn ĐBQH tỉnh Vĩnh Long. (Ảnh: Quốc hội)

Đại biểu cũng đề nghị làm rõ cách xác định tổng mức đầu tư, thay vì sử dụng khái niệm “sơ bộ tổng mức đầu tư” trong nghị quyết, nhằm bảo đảm tính chặt chẽ trong kiểm soát kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn.

Đáng chú ý, từ thực tế thi công các công trình miền núi có địa hình phức tạp, đại biểu Nguyễn Trúc Sơn cho rằng cần tính toán thời gian thực hiện phù hợp. Với những dự án có khối lượng thi công lớn, điều kiện địa chất khó khăn và áp lực nguồn vật liệu xây dựng, việc xác định thời gian hoàn thành quá ngắn có thể tạo áp lực không cần thiết, ảnh hưởng đến chất lượng công trình.

Đại biểu đề xuất nghiên cứu khung thời gian thực hiện sáu năm, từ năm 2027-2032, để phù hợp hơn với điều kiện triển khai thực tế và kế hoạch bố trí vốn.