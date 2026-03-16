Làm đường khiến nhà dân bị “treo” bên mép vực, chủ đầu tư sẽ công khai xin lỗi dân

Thứ Hai, 15:15, 16/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 16/3, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai đã mời các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án nâng cấp đường ĐT.753, đoạn qua xã Tân Lợi (trước là huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước). Chủ đầu tư sẽ tổ chức buổi làm việc vào sáng 17/3 để trực tiếp thông tin dự án và công khai xin lỗi dân.

Theo đó, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai (chủ đầu tư) sẽ tập trung vào các nội dung như thông tin tình hình triển khai dự án và ghi nhận ý kiến người dân; công khai các hạn chế và đề xuất giải pháp khắc phục kỹ thuật tại lý trình Km10+200 đến Km10+500. Đảm bảo mục tiêu cao nhất là an toàn giao thông, bảo vệ tài sản và tính mạng người dân, tuyệt đối không để xảy ra sạt lở.

lam duong khien nha dan bi treo ben mep vuc, chu dau tu se cong khai xin loi dan hinh anh 1
Con đường đang được thi công 

Theo phản ánh từ người dân và cơ quan báo chí, quá trình triển khai dự án nâng cấp, mở rộng đường ĐT.753 đoạn qua xã Tân Lợi đã phát sinh bất cập nghiêm trọng.

Do đơn vị thi công hạ cốt nền đường quá sâu (có nơi lên đến 10m) nhưng thiếu biện pháp kè chắn, 8 hộ dân tại khu vực này lâm vào cảnh sống chênh vênh trên vách đất dựng đứng.

Để ra vào nhà, người dân phải dùng thang leo tạm bợ hoặc trải lưới thép để có độ bám di chuyển lên xuống nhà. Khi mùa mưa cận kề, nguy cơ đổ sập vách đất hiện hữu khiến cuộc sống của bà con luôn trong tình trạng bất an.

Ngay sau khi kiểm tra thực tế hiện trường, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Hồ Văn Hà đã có chỉ đạo quyết liệt. Theo đó, chủ đầu tư được giao chủ trì phối hợp với UBND xã Tân Lợi tổ chức cuộc họp công khai để xin lỗi người dân, đồng thời thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, thiếu sót trong quá trình triển khai dự án dẫn đến hệ lụy trên.

lam duong khien nha dan bi treo ben mep vuc, chu dau tu se cong khai xin loi dan hinh anh 2
Hạ cốt nền sâu gần 10m khiến cuộc sống người dân bị đảo lộn

Lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai nhấn mạnh, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh phải chịu trách nhiệm trực tiếp trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra mất an toàn. Đồng thời, tỉnh yêu cầu rà soát, xử lý nghiêm trách nhiệm của đơn vị thi công và đơn vị giám sát, báo cáo kết quả trước ngày 19/3.

Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng như Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao nhiệm vụ đánh giá lại toàn bộ hồ sơ thiết kế, quy trình thẩm định và kiểm tra việc thu hồi khoáng sản từ hoạt động đào đắp tại dự án này.

Hiện tại, Ban Quản lý dự án đã vận động nguồn xã hội hóa hỗ trợ mỗi gia đình bị ảnh hưởng 36 triệu đồng để di dời đến nơi an toàn và đang phối hợp thực hiện công tác giải phóng mặt bằng.

 

Thiên Lý/VOV-TP.HCM
