Làm rõ nguyên nhân vụ xe buýt mất lái đâm chết 2 người ở Bạc Liêu

Ngày 6/3, Ủy ban ATGT Quốc gia có văn bản yêu cầu Ban ATGT tỉnh Bạc Liêu tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ nạn nhân và gia đình trong vụ tai nạn giao thông rất nghiêm trọng xảy ra tại thành phố Bạc Liêu (tỉnh Bạc Liêu) ngày 5/3.

Hiện trường vụ tai nạn tại dốc cầu Kim Sơn (TP. Bạc Liêu) ngày 4/3 vừa qua khiến 2 người chết, 1 người bị thương.

Trước đó, ngày 5/3, xe buýt mang biển kiểm soát 94B-006.98 khi đổ dốc cầu Kim Sơn theo hướng từ trung tâm thành phố Bạc Liêu đi khu du lịch Quan Âm phật đã bất ngờ mất lái, lao sang lề đường bên trái, đâm vào hai người đi bộ theo chiều ngược lại.



Vụ tai nạn giao thông khiến hai người chết (một người chết tại chỗ, một người chết tại bệnh viện), một người bị thương.

Xe buýt mang biển kiểm soát 94B-006.98 của Hợp tác xã Đại Thắng II đã hết hạn đăng kiểm từ ngày 15/2/2020, thiết bị giám sát hành trình trên xe không hoạt động theo quy định.

Văn bản do Chánh văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia Nguyễn Trọng Thái ký nêu rõ, Ban ATGT tỉnh Bạc Liêu chỉ đạo cơ quan chức năng khẩn trương xác minh làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

“Ban ATGT tỉnh lưu ý xác minh và xử lý trách nhiệm liên quan của đơn vị kinh doanh vận tải trong việc chưa thực hiện nghiêm phương án bảo đảm an toàn giao thông, bộ phận quản lý và theo dõi an toàn giao thông của đơn vị hoạt động không hiệu quả để xảy ra việc đưa phương tiện quá hạn kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường vào kinh doanh vận tải hành khách”, văn bản của Ủy ban ATGT Quốc gia nêu rõ.

Đồng thời, Ủy ban ATGT Quốc gia đề nghị Ban ATGT tỉnh Sóc Trăng có trách nhiệm tổ chức kiểm tra toàn diện điều kiện kinh doanh vận tải và việc chấp hành quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải đối với Hợp tác xã Đại Thắng II theo quy định của Nghị định 86/2014/NĐ-CP của Chính phủ, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Ủy ban ATGT Quốc gia yêu cầu các cơ quan thành viên Ban ATGT tỉnh, Ban ATGT các cấp tiếp tục thực hiện Chỉ thị 24/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện các giải pháp cấp bách về bảo đảm trật tự, an toàn trong hoạt động vận tải đường bộ.

Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến và thực hiện nghiêm quy định pháp luật về an toàn giao thông trong kinh doanh vận tải, đặc biệt là Nghị định 10/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô./.