Làm rõ vụ rừng tự nhiên ở huyện miền núi An Lão bị phá

Những ngày này, từ khu vực hồ Đồng Mít nhìn về khu vực Cà Dâu, thôn 6, xã An Trung, huyện An Lão có thể thấy rõ một khoảnh rừng tự nhiên lớn đã bị cưa hạ rồi đốt cháy. Tại hiện trường, rất nhiều cây gỗ đường kính từ 10cm- 40cm bị cưa hạ, cây gỗ nằm ngổn ngang. Vị trí thân cây bị cưa hạ cách mặt đất từ 20 cm đến 1m. Một số cây gỗ có đường kính lớn đã bị xẻ, vận chuyển ra khỏi hiện trường.

Lực lượng kiểm lâm huyện An Lão kiểm tra hiện trường.

Một kiểm lâm địa bàn xã An Trung cho biết, việc tàn phá khu vực này được phát hiện trong tháng 5 vừa qua. Khi lực lượng chức năng phát hiện, kiểm tra hiện trường rừng bị tàn phá đã tiến hành hành đóng biển “cấm phá rừng”, xịt sơn vào các gốc cây bị cưa hạ. Tuy nhiên, một thời gian sau lên kiểm tra lại thì phát hiện tấm biển “cấm phá rừng” không còn. Đáng nói là khi lực lượng chức năng kiểm tra hiện trường và tiến hành điều tra thì diện tích rừng bị đốn hạ đã bị đốt cháy rụi.

Ông Đinh Văn Lanh, Chủ tịch UBND xã An Trung, huyện An Lão cho rằng, diện tích rừng tự nhiên bị tàn phá nằm gần với rẫy keo của người dân và xa khu dân cư nên khó bảo vệ: “Việc kiểm tra rừng được lực lượng chức năng đi thường xuyên, nhưng không phải chỉ đi một mình chỗ đó. Lực lượng mỏng, khu vực rừng bị tàn phá ở tận trong rừng sâu. Khi nhận được tin báo, UBND xã An Trung cũng huy động lực lượng kiểm tra nhưng vì những người phá rừng này cũng có lực lượng canh me, họ lẩn đi rất nhanh vì được mật báo nên không thể bắt trực tiếp được. Họ cũng có nhiều thành phần chứ không phải một, hai người và cũng có người làm, người canh.”

Cây gỗ bị đốn hạ rồi đốt cháy.

Theo Hạt Kiểm lâm huyện An Lão, khu vực rừng bị tàn phá thuộc khoảnh 2, tiểu khu 12, xã An Trung. Qua kiểm tra ban đầu, có khoảng 7.200 m2 rừng bị tàn phá với 29,59m3 gỗ các loại bị thiệt hại. Khu vực này do UBND xã An Trung quản lý.

Hạt Kiểm lâm huyện An Lão đang phối hợp Công an huyện và Viện Kiểm sát Nhân dân huyện An Lão điều tra, truy tìm đối tượng phá rừng. Ông Tạ Anh Tuấn, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm An Lão nói: “Tới nay, Hạt kiểm lâm huyện An lão đang củng cố hồ sơ và đã phối hợp với UBND xã An Trung làm việc với một số đối tượng. Hiện nay các đối tượng vẫn còn quanh co, chưa có nhận. Trước tình hình rừng tự nhiên bị phá 7.20 m2 thì cái này vượt khung xử lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật thì chúng tôi báo cáo cho Viện Kiểm sát, Công an huyện An Lão. Đồng thời, Hạt kiểm lâm huyện An Lão cũng trưng cầu trung tâm quy hoạch nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh tiến hành giám định rừng bị phá.”

Cây gỗ bị đốn hạ có đường kính hơn 20 cm.

Hơn nửa tháng vừa qua, lực lượng chức năng huyện An Lão đã phát hiện nhiều diện tích rừng tại khoảnh 2, tiểu khu 12, xã An Trung bị phá nhưng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Định chưa có báo cáo cụ thể về vụ việc này. Lãnh đạo Sở NN-PTNT tỉnh Bình Định đã yêu cầu Chi cục Kiểm lâm tỉnh khẩn trương báo cáo cụ thể vụ việc phá rừng tự nhiên xảy ra xã An Trung.

Khu vực rừng tự nhiên xã An Trung, huyện An Lão, tỉnh Bình Định bị tàn phá.

Ông Lê Đức Sáu, Phó Chi cục trưởng phụ trách Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Định cho biết: “Chi cục Kiểm lâm tỉnh đã báo cáo sự việc cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định. Hướng xử lý tiếp theo là Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định sẽ tiếp tục chỉ đạo Chi Cục kiểm lâm tỉnh giao cho Hạt Kiểm lâm huyện An Lão phối hợp với chính quyền xã An Trung và các cơ quan chức năng liên quan điều tra, xác minh, làm rõ vụ việc. Đối với kiểm lâm địa bàn được giao nhiệm vụ là tham mưu cho UBND xã quản lý diện tích rừng chưa giao, chưa thuê theo luật. Đặc biệt khi phát hiện kiểm lâm địa bàn có hành vi buông lỏng quản lý sẽ xử lý theo luật cán bộ, công chức”./.