Làm rõ vụ va chạm giao thông khiến 1 phụ nữ tử vong ở Bà Rịa-Vũng Tàu

Trước đó, khoảng 10 giờ ngày 27/5, trước hẻm 105 đường Ngô Đức Kế (TP Vũng Tàu) xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến một phụ nữ tử vong tại chỗ, 2 người bị thương.

Va chạm giữa 2 xe máy khiến một phụ nữ tử vong

Theo nhân chứng tại hiện trường, xe máy BKS 72C1 – 744.61 do người phụ nữ cầm lái phía sau chở theo 1 phụ nữ (chưa rõ họ tên) chạy từ hẻm 105 Ngô Đức Kế ra đường chính. Xe này vừa tới ngã ba đường Ngô Đức Kế thì va chạm với xe máy BKS 72K2 - 7731 do một thanh niên điều khiển. Cú tông mạnh khiến cả ba ngã xuống đường, sau đó người phụ nữ cầm lái xe máy va chạm tiếp vào hông ôtô Lexus BKS 72A - 19789 đang chạy trên đường Ngô Đức Kế từ hướng Nguyễn An Ninh hướng về Tôn Thất Tùng dẫn đến tử vong. Hai người còn lại bị thương nhẹ.



Công an TP Vũng Tàu có mặt tại hiện trường điều tra nguyên nhân./. Tai nạn liên hoàn tại Bình Định làm 1 người tử vong tại chỗ VOV.VN - Chiều 23/5, tại tỉnh Bình Định xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa 2 xe ô tô và 1 xe máy khiến người điều khiển xe máy tử vong tại chỗ.

