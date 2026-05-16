Làm việc từ xa: Xu hướng mới của người lao động Việt

Sự bùng phát của đại dịch Covid-19 trên toàn cầu được xem là bước ngoặt lớn thúc đẩy xu hướng làm việc từ xa phát triển mạnh mẽ. Trong giai đoạn giãn cách xã hội, khi người lao động không thể đến cơ quan, trường học không thể tổ chức giảng dạy trực tiếp, hình thức làm việc trực tuyến trở thành giải pháp tối ưu giúp duy trì các hoạt động thường nhật.

Chỉ với một chiếc máy tính kết nối internet cùng các ứng dụng như Zoom, Google Meet hay Microsoft Teams, nhiều người vẫn có thể học tập và làm việc tại nhà mà không làm gián đoạn tiến độ công việc. Sau đại dịch, dù cuộc sống đã trở lại trạng thái bình thường, nhưng những lợi ích mà mô hình này mang lại khiến làm việc từ xa tiếp tục được nhiều người lựa chọn.

Làm việc từ xa trở thành một xu hướng phổ biến trong đời sống lao động hiện nay (Ảnh minh hoạ - nguồn: Getty Images)

Theo khảo sát của công ty kiểm toán PwC, 19% nhân viên tham gia khảo sát cho biết họ sẵn sàng làm việc từ xa hoàn toàn, trong khi 37% mong muốn được làm việc từ xa ít nhất hai ngày mỗi tuần.

Tại Việt Nam, làm việc từ xa cũng đang trở thành hình thức lao động quen thuộc đối với nhiều người ở các độ tuổi và lĩnh vực khác nhau. Đối với sinh viên cao đẳng, đại học - những người thường xuyên phải cân bằng giữa học tập, hoạt động xã hội và công việc cá nhân, đây được xem là giải pháp hiệu quả giúp tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại và chủ động hơn trong việc sắp xếp lịch trình.

Là một sinh viên thường xuyên tham gia các hoạt động xã hội và dự án ngoài việc học, bạn Lê Minh Phương, sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền chia sẻ: “Làm việc từ xa giúp mình có thể hạn chế được tối đa việc phải đi lại quá nhiều, từ đó tăng sự tập trung cho việc chính là việc học và vẫn có thể chủ động sắp xếp các công việc khác ở bên ngoài, cân bằng được cuộc sống cá nhân và công việc. Ngoài ra, hình thức làm việc này cũng giúp mình có thể cập nhật và nắm được các công việc học tập cũng như ở bên ngoài, kể cả khi không xuất hiện ở trường”.

Bạn Lê Minh Phương (áo trắng) cho rằng, làm việc từ xa giúp bạn hạn chế tối đa việc phải đi lại nhiều, cũng như cân bằng được giữa công việc và cuộc sống cá nhân (Ảnh: NVCC)

Sự linh hoạt về không gian, thời gian cùng khả năng nâng cao hiệu suất công việc cũng là những yếu tố khiến mô hình này ngày càng được ưa chuộng.

Tiến sĩ, bác sĩ Phạm Thủy Phương - Trưởng khoa Lão tại Bệnh viện Tuệ Tĩnh, đồng thời là giảng viên Học viện Y Dược học Cổ truyền Việt Nam cho biết, việc giảng dạy trực tuyến giúp bà có thể cân bằng thời gian giữa công việc và cuộc sống cá nhân, đồng thời dành nhiều thời gian hơn cho gia đình.

“Giảng dạy từ xa mang lại lợi thế về tính linh hoạt, là cơ hội cho tôi học hỏi cách ứng dụng công nghệ, hình ảnh và mô phỏng trực quan vào bài giảng, tăng hiệu quả cho buổi học và giúp các sinh viên hứng thú hơn trong các bài giảng. Ngoài ra, những buổi học online cũng giúp cho các sinh viên dễ dàng tiếp cận bài giảng, xem lại tài liệu và các kiến thức được giảng trong buổi học, từ đó có thể chủ động hơn trong học tập”.

Tiến sĩ, bác sĩ Phạm Thuỷ Phương (bên phải) ghi nhận những tích cực của hình thức làm việc từ xa qua các buổi giảng dạy online (Ảnh: NVCC)

Thực tế cho thấy, xu hướng làm việc từ xa mang lại nhiều lợi ích và mở rộng thêm lựa chọn về hình thức lao động cho người lao động hiện đại. Tuy nhiên, bên cạnh những tiện ích rõ rệt, mô hình này cũng bộc lộ không ít hạn chế.

Dưới góc độ chuyên môn y tế, dù đang áp dụng hình thức giảng dạy từ xa, Tiến sĩ, bác sĩ Phạm Thủy Phương cũng cho rằng phương thức này tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với sức khỏe thể chất và tinh thần.

“Làm việc từ xa có thể đem lại những vấn đề về cơ xương khớp như đau cổ, vai, gáy, đau lưng do ngồi lâu và sai tư thế. Bên cạnh đó là mỏi mắt, rối loạn giấc ngủ, dễ ảnh hưởng đến tình trạng sức khỏe tâm thần của con người do tiếp xúc nhiều với màn hình điện tử, ngoài ra, do không có sự tương tác trực tiếp với bên ngoài sẽ dẫn tới gây mệt mỏi, lo âu hoặc kiệt sức”, bác sĩ Phương chia sẻ.

Có thể thấy, làm việc từ xa đang trở thành xu hướng phổ biến tại Việt Nam cũng như trên thế giới nhờ sự linh hoạt về không gian và thời gian làm việc. Tuy nhiên, để mô hình này phát huy hiệu quả lâu dài, người lao động cần biết cân bằng giữa làm việc trực tuyến và trực tiếp, đồng thời duy trì tính kỷ luật, khả năng kết nối với tập thể và bảo vệ sức khỏe bản thân.