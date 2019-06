Làng biển nín thở chờ tin 9 thuyền viên mất tích

Trưa 28/6, tàu cá mang số hiệu NA-95899-TS do ông Hồ Bá Lâm (trú tại xã Tiến Thủy, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) làm chủ, đang đánh bắt tại vị trí 19 độ 32.334’ N 107 độ 42.263’ E (cách đảo Bạch Long Vỹ khoảng 32 hải lý về phía Nam) thì không may gặp nạn dẫn đến việc tàu bị chìm. Tại thời điểm gặp nạn trên tàu có 19 thuyền viên.

Người thân đau đớn khi nhận được tin tàu cá cùng các ngư dân gặp nạn trên biển.

Sau đó, tàu Pacific 01 đã vớt được 9 thuyền viên lên tàu, 10 thuyền viên khác mất tích trên biển. Đến sáng 29/6, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 1 thi thể ngư dân và đang tiếp tục tìm kiếm 9 ngư dân mất tích. Nhận được thông tin, Trung tâm Tìm kiếm cứu nạn Hàng hải khu vực 1 đã cử tàu SAR 911, tàu Hải quân 636 tiếp cận khu vực tàu bị nạn.



Tại quê nhà của các thuyền viên, từ khi nghe tin dữ báo về, ai nấy đều trong tâm trạng lo âu. Tất cả như nín thở chờ những thông tin từ phía lực lượng tìm kiếm cứu nạn. Trong số 9 thuyền viên hiện vẫn đang mất tích, có những trường hợp là cha con, anh em ruột thịt trong một nhà. Tích cực tìm kiếm 9 thuyền viên mất tích gần đảo Bạch Long Vỹ VOV.VN - Vụ va chạm hàng hải xảy ra gần đảo Bạch Long Vỹ làm 1 tàu bị lật úp, 9 người được cứu sống, tìm thấy 1 thi thể, hiện 9 thuyền viên đang mất tích.

Chị Thái Thị Lý (trú tại thôn Phong Thái, xã Tiến Thủy, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) có chồng là Nguyễn Văn Hòa (39 tuổi) và con trai là Nguyễn Văn Phong (17 tuổi) cùng làm việc trên chiếc tàu tại thời điểm gặp nạn. Lúc nhận được tin dữ, chị không thể tin đó là sự thật. Cả đêm chị thức trắng. Rất đông người thân, xóm làng cũng đến chia sẻ động viên, cùng chị nguyện cầu những điều bình an sẽ đến với chồng và chị cũng như các thuyền viên đang mất tích trên biển.

Trong danh sách 9 thuyền viên mất tích ngoài 2 cha con anh Hòa và cháu Phong, còn 2 người cháu ruột của anh Hòa là Nguyễn Văn Mạnh và Nguyễn Văn Tùng cũng chưa được tìm thấy.

Chiếc tàu cá gặp nạn là tài sản được nhiều hộ gia đình tại đây vay mượn chung vốn để đóng mới, các hộ gia đình này đều là an hem họ hàng thân thích với nhau. Sau khi tàu được đóng xong, thì chính những người góp vốn này cũng là lao động trên tàu.

Tin dữ báo về, mọi người đều như chết lặng. Trong số 9 thuyền viên may mắn được cứu sống có 2 cha con là ông Đinh Trọng Dũng và con trai là Đinh Trọng Hậu. Bà Bùi Thị Liên (vợ ông Dũng) nhớ lại: “Khoảng 16h chiều 28/6, tôi đã ngất lịm đi khi nghe tin tàu gặp nạn. Sau đó, khi tỉnh lại tôi mới nhận được tin là chồng và con trai tôi đã may mắn được cứu sống. Nhưng còn 9 người khác vẫn chưa được tìm thấy, cầu mong cho tất cả đều được bình an trở về”./.