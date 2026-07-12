Lạng Sơn tăng tốc hoàn thành 4 trường nội trú biên giới trước năm học mới

Những ngày này, tại dự án xây dựng Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Kiên Mộc, tỉnh Lạng Sơn, các nhà thầu thi công đang huy động tối đa máy móc, thiết bị và nhân lực để đẩy nhanh tiến độ, chạy đua với thời gian đưa dự án về đích trước ngày khai giảng năm học mới.

UBND tỉnh Lạng Sơn đã phát động đợt thi đua 80 ngày đêm cao điểm (từ 1/6 đến ngày 19/8) với mục tiêu hoàn thành 4 công trình trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới gồm Kiên Mộc, Khuất Xá, Mẫu Sơn và Quốc Khánh

Ông Nguyễn Văn Hệ, Giám sát dự án cho biết trên công trường, các tổ đội thi công được chia thành nhiều mũi để triển khai đồng loạt các hạng mục.

“Đơn vị tư vấn giám sát chúng tôi thường xuyên có mặt trên công trường cùng với nhà thầu thực hiện các hạng mục công việc kể cả ngày và đêm. Đơn vị thi công triển khai đến đâu thì anh em chúng tôi có mặt ở đấy để hỗ trợ cùng với nhà thầu, vừa tư vấn, vừa giám sát vừa hỗ trợ về công tác chuyên môn để làm sao nhà thầu làm đúng nhất với hồ sơ thiết kế", ông Hệ cho biết thêm.

Hiện cả 4 công trình đều đã cơ bản thi công xong phần thô và đang chuyển dần sang hoàn thiện, khối lượng các công trình đạt trên 75%

Còn tại Dự án xây dựng trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Mẫu Sơn (tổng mức đầu tư trên 390 tỷ đồng), toàn bộ 12 khối nhà đang được tích cực triển khai với khối lượng thi công ước đạt 70%. Ông Nguyễn Đình Thắng, Chỉ huy trưởng Dự án chia sẻ: Địa hình miền núi chia cắt, phức tạp, cộng thêm thời tiết mưa nhiều khiến việc thi công gặp không ít khó khăn.

“Chúng tôi huy động nhân lực từ tất cả các địa phương để về công trình tăng ca tăng kíp để đạt tiến độ. Nhà thầu đã cố gắng khắc phục thời tiết bằng cách là lúc mưa gió thì có thể bố trí anh em công nhân làm ở trong nhà và lúc tạnh mưa thì làm ở bên ngoài làm hạ tầng để đạt tiến độ sớm nhất”, ông Thắng cho hay.

Lực lượng công an, đoàn thanh niên cũng trực tiếp hỗ trợ công trường vào ngày nghỉ, góp phần đẩy nhanh tiến độ thi công...

UBND tỉnh Lạng Sơn đã phát động đợt thi đua 80 ngày đêm cao điểm (từ 1/6 đến ngày 19/8) với mục tiêu hoàn thành 4 công trình trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới gồm Kiên Mộc, Khuất Xá, Mẫu Sơn và Quốc Khánh. Trong đó địa phương đặt mục tiêu hoàn thành toàn bộ xây dựng hạ tầng kỹ thuật và nghiệm thu công trình trong 60 ngày đầu, 20 ngày tiếp theo sẽ hoàn thiện trang thiết bị, chuẩn bị các điều kiện để trường chính thức đi vào hoạt động từ năm học mới.

Hiện cả 4 công trình đều đã cơ bản thi công xong phần thô và đang chuyển dần sang hoàn thiện, khối lượng các công trình đạt trên 75%. Để bảo đảm tiến độ các công trình, Ban Chỉ đạo thực hiện các dự án trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS tại các xã biên giới thường xuyên tổ chức giao ban, kiểm điểm tiến độ; Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn cũng liên tục kiểm tra thực tế tại công trường, trực tiếp chỉ đạo tháo gỡ khó khăn về mặt bằng, vật liệu, nhân lực và thủ tục liên quan; Các sở, ngành, địa phương chủ động phối hợp tháo gỡ khó khăn về điện, nước, vật liệu xây dựng; Lực lượng công an, đoàn thanh niên cũng trực tiếp hỗ trợ công trường vào ngày nghỉ, góp phần đẩy nhanh tiến độ thi công...

Lạng Sơn yêu cầu các chủ đầu tư và nhà thầu khẩn trương bàn giao ngay công trình sau khi hoàn thành để lắp đặt thiết bị, vệ sinh trường lớp, chỉnh trang cảnh quan, bảo đảm các trường sẵn sàng đón học sinh từ ngày khai giảng

Đại tá Triệu Tuấn Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn nhấn mạnh: Tinh thần chung sức đồng lòng, quyết tâm cao, hành động quyết liệt, về đích đúng hẹn đang lan tỏa mạnh mẽ trên từng công trình nơi biên giới: “Xác định đây là đợt thi đua rất quan trọng nên Công an tỉnh Lạng Sơn đã chủ động xây dựng kế hoạch và phối hợp với các nhà thầu thi công, các đơn vị tư vấn triển khai đồng bộ mọi biện pháp, tăng cường phương tiện, máy móc, nhân lực, tăng ca, tăng kíp, phối hợp với UBND các xã giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện để làm sao đảm bảo chất lượng cũng như khối lượng hoàn thành đưa vào sử dụng các công trình trường nội trú biên giới”.

Để các ngôi trường đi vào hoạt động hiệu quả ngay sau khi hoàn thành, tránh lãng phí đầu tư, tỉnh Lạng Sơn yêu cầu các chủ đầu tư và nhà thầu khẩn trương bàn giao ngay công trình sau khi hoàn thành để lắp đặt thiết bị, vệ sinh trường lớp, chỉnh trang cảnh quan, bảo đảm các trường sẵn sàng đón học sinh từ ngày khai giảng. Lạng Sơn cũng yêu cầu chủ đầu tư, các địa phương tăng cường giám sát chất lượng công trình, mua sắm trang thiết bị đúng tiêu chuẩn; đồng thời phối hợp quy hoạch cảnh quan trường học gắn với điều kiện tự nhiên, bản sắc văn hóa địa phương và có phương án sử dụng hiệu quả các điểm trường dôi dư.

Lực lượng cảnh sát hỗ trợ thi công xây dựng các trường nội trú biên giới

Ông Hoàng Quốc Tuấn, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn cho biết, Sở đang khẩn trương hoàn thiện phương án sắp xếp, bố trí, điều động, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, nhân viên; Quy mô và việc tuyển sinh học sinh; Phương án vận hành ký túc xá, bếp ăn tập thể, chăm sóc sức khỏe học sinh, quản lý học sinh nội trú; Nhu cầu kinh phí hoạt động thường xuyên; nguồn lực bảo đảm thực hiện và các cơ chế cần thiết để duy trì hoạt động ổn định, lâu dài của nhà trường...

“Sở đã yêu cầu các xã tổng hợp thực tế đội ngũ giáo viên, và rà soát các trang thiết bị của các trường để đưa vào trường nội trú 1 phần và đảm bảo cơ sở vật chất cho các trường còn lại. Về thành lập trường, Sở đang đề nghị các xã sẽ có quyết định thành lập trường, trong đó có việc thực hiện tuyển sinh, tập trung học sinh, trang cấp các đồ dùng theo yêu cầu, tổng hợp các nhu cầu về chế độ chính sách như tiền hỗ trợ, gạo cho năm học mới. Về cơ sở vật chất cũng đã rà soát các thiết bị, phân loại rõ thiết bị, cái nào đưa vào trường mới, cái nào để bên ngoài tiếp tục sử dụng, còn những thiết bị quá thời gian hoặc hết khấu hao sẽ xem xét thanh lý hoặc tận dụng cho các cơ sở khác trên địa bàn”, ông Tuấn chia sẻ.

Với phong trào thi đua 80 ngày đêm, 4 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đang được thành hình.

Với sự lan tỏa, hưởng ứng mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị trong phong trào thi đua 80 ngày đêm, việc đưa vào hoạt động 4 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới được kỳ vọng sẽ tạo bước đột phá trong phát triển giáo dục vùng khó khăn của Lạng Sơn, góp phần nâng cao chất lượng dạy học, bảo đảm cơ hội học tập bình đẳng cho học sinh vùng biên giới.