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Tóm tắt
VOV.VN - Trong chiến dịch “500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, các đơn vị chức năng thành phố Đà Nẵng vừa phát hiện và đưa 5 hài cốt liệt sĩ tại hang Đá Sập về Nghĩa trang liệt sĩ xã Hà Nha. Hành trình tìm kiếm đồng đội khá vất vả nhưng đầy tinh thần trách nhiệm và nghĩa tình.
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https://vid.vov.vn/2026-07/tiktok_lang-tham.m3u8
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Lặng thầm hành trình đưa đồng đội từ hang Đá Sập trở về
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2026-07/tiktok_lang-tham.m3u8
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