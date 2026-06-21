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Lãnh đạo Bắc Ninh thăm hỏi gia đình nạn nhân vụ trọng án khiến 4 người tử vong

Chủ Nhật, 19:42, 21/06/2026
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VOV.VN - Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh cùng các tổ chức đoàn thể đã đến thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân trong vụ thảm sát đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại phường Việt Yên khiến 4 người tử vong.

Chiều 21/6, thừa ủy quyền của Tỉnh ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Ninh, bà Ngụy Thị Tuyến - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh - dẫn đầu đoàn công tác đến thăm hỏi, động viên và chia sẻ mất mát với gia đình các nạn nhân trong vụ thảm sát đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại phường Việt Yên.

Tham gia đoàn có đại diện lãnh đạo Sở Y tế, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Tỉnh đoàn và Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đoàn đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân, đồng thời động viên người thân sớm vượt qua đau thương, ổn định cuộc sống.

lanh dao bac ninh tham hoi gia dinh nan nhan vu trong an khien 4 nguoi tu vong hinh anh 1
Lãnh đạo Bắc Ninh thăm hỏi gia đình nạn nhân vụ trọng án khiến 4 người tử vong
lanh dao bac ninh tham hoi gia dinh nan nhan vu trong an khien 4 nguoi tu vong hinh anh 2

Trước đó, Công an tỉnh Bắc Ninh đã thông tin chính thức về vụ án mạng khiến 4 người tử vong tại phường Việt Yên.

Cụ thể, khoảng 18h ngày 20/6, Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp nhận tin báo của người dân về một vụ giết người tại tổ dân phố Bãi Bằng, phường Việt Yên.

Ngay sau đó, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã có mặt tại hiện trường, chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự, Công an phường Việt Yên cùng các đơn vị chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc.

Kết quả xác minh ban đầu cho thấy vụ án xảy ra tại nhà ông N.V.C. (SN 1965, trú tại tổ dân phố Bãi Bằng, phường Việt Yên).

lanh dao bac ninh tham hoi gia dinh nan nhan vu trong an khien 4 nguoi tu vong hinh anh 3
Hiện trường xảy ra sự việc

Bước đầu xác định do mâu thuẫn tình cảm với chị N.T.N. (SN 1995, con gái ông C.), Nguyễn Văn Tuyên (SN 1990, trú tại xã Bắc Lũng, tỉnh Bắc Ninh) đã dùng dao tấn công nhiều người trong gia đình.

Các nạn nhân bị Tuyên chém gồm chị N.T.N.; cháu N.H.P. (SN 2016, con chị N.); cháu N.B.B. (SN 2020, con chị N.) và chị N.B.N. (SN 2011, con nuôi của ông C.). Sau khi gây án, Tuyên đã tự sát.

Vụ việc đã khiến chị N.T.N., cháu N.H.P., cháu N.B.B. và Tuyên tử vong. Riêng chị N.B.N. bị thương, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Việt Yên.

Hiện cơ quan điều tra đang phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành làm rõ nguyên nhân vụ án.

 

Văn Giang/VOV.VN
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