Lãnh đạo Ban Phát triển thương hiệu và Chống hàng giả Việt Nam đồng loạt từ chức

Trước đó, ngày 26/6, Viện Công nghệ chống làm giả (Hiệp hội Chống hàng giả và Bảo vệ thương hiệu Việt Nam) thành lập Ban Phát triển thương hiệu và Chống hàng giả Việt Nam tại TP HCM. Theo đó, "Nữ hoàng Văn hóa tâm linh Việt Nam" Phạm Nữ Hiền Ngân được bầu làm Phó trưởng Ban Phát triển thương hiệu và Chống hàng giả Việt Nam.

Đơn xin miễn nhiệm chức phó trưởng Ban của Nữ hoàng văn hóa tâm linh Phạm Nữ Hiền Ngân.

Cùng với Nữ hoàng văn hóa tâm linh 2018 Phạm Nữ Hiền Ngân, trước đó không lâu, Nam vương Trương Huy Hoàng (tên thật là Trương Huy Tiễn) đều có đơn rút khỏi chức Phó trưởng ban với lý do: “Lý do tôi xin rút là vì cảm thấy không đủ năng lực nhận trách nhiệm được giao, không thể đảm nhiệm chức vụ Phó Trưởng Ban nên xin rút kể từ ngày 7/7". Lý do xin rút của bà Hiền Ngân cũng là không đủ năng lực để đảm nhận trách nhiệm được giao nên không thể tiếp tục đảm nhiệm trách nhiệm Phó trưởng Ban Phát triển thương hiệu và Chống hàng giả Việt Nam.

2 ngày trước đó, cộng đồng mạng được phen xôn xao trước lá đơn xin miễn nhiệm chức vụ Phó trưởng Ban Phát triển thương hiệu và chống hàng giả Việt Nam của ông Hoàng Văn Trường với lý do: “Cảm thấy không đủ năng lực để nhận trách nhiệm được giao, không thể tiếp tục nhận trách nhiệm Phó trưởng Ban”. Ngoài ra, ông Trần Quí Thanh – Tổng Giám đốc Công ty TNHH TMDV Tân Hiệp Phát cũng đã có văn bản gửi tới Viện Công nghệ chống làm giả đề nghị rút khỏi chức danh Phó trưởng ban Phát triển thương hiệu và chống hàng giả Việt Nam vì lý do sức khỏe.

Vậy là chỉ trong vòng hơn chục ngày thành lập và chưa đi vào hoạt động chính thức, 4 vị Phó trưởng Ban Phát triển thương hiệu và Chống hàng giả Việt Nam thuộc Viện Công nghệ chống làm giả (Hiệp hội Chống hàng giả và Bảo vệ thương hiệu Việt Nam) đã chính thức tuyên bố xin rút khỏi vị trí với đa phần lý do đưa ra “không đủ năng lực”.

Trong 2 ngày liên tiếp, 4 trong 6 lãnh đạo của Ban Ban Phát triển thương hiệu và Chống hàng giả Việt Nam xin từ chức.

Bà Trần Mai Khanh - Viện trưởng Viện Công nghệ chống làm giả (Hiệp hội Chống hàng giả và Bảo vệ thương hiệu Việt Nam), đơn vị trực tiếp tổ chức ra mắt và ký quyết định thành lập Ban Phát triển thương hiệu và chống hàng giả Việt Nam, cho biết Ban Phát triển thương hiệu và chống hàng giả Việt Nam được thành lập tại TP.HCM, trực thuộc Viện Công nghệ chống làm giả, theo quy chế hoạt động của Viện, tuy nhiên sự việc ngày 26/6 vừa qua là ra mắt, chưa phải hoạt động chính thức.

Theo bà Khanh, hiện Viện mới gửi các công văn, hồ sơ tài liệu liên quan đến Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nội vụ TP.HCM để hoàn tất các thủ tục, dự kiến 1 tháng nữa sẽ đi vào hoạt động chính thức./.