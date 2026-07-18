Lãnh đạo tỉnh Sơn La kiểm tra vùng lũ, chỉ đạo khắc phục hậu quả thiên tai
VOV.VN - Ngay sau khi mưa lớn tạm ngớt, ngày 18/7, lãnh đạo UBND tỉnh Sơn La đã trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả thiên tai tại các địa bàn chịu ảnh hưởng nặng tại các xã Ngọc Chiến, Mường Bú và Mường La, tỉnh Sơn La.
Như Đài TNVN đã đưa tin, đợt mưa lớn từ ngày 16-17/7 đã gây sạt lở nghiêm trọng tại nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh Sơn La. Riêng xã Ngọc Chiến có 3 ngôi nhà bị đất đá vùi lấp hoàn toàn, 8 hộ phải di dời khẩn cấp; tuyến đường tỉnh 109 xuất hiện 32 điểm sạt lở gây ách tắc giao thông, cùng nhiều diện tích lúa, hoa màu và công trình hạ tầng bị hư hỏng.
Ngay sau khi thiên tai xảy ra, các xã Mường La, Mường Bú, Ngọc Chiến đã huy động lực lượng dân quân, cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh, công an xã, lực lượng an ninh trật tự cơ sở, đoàn viên thanh niên và nhân dân, tổ chức di dời người và tài sản tới nơi an toàn.
Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự các xã kiểm tra các khu vực có nguy cơ mất an toàn, thực hiện lắp biển cảnh báo, bố trí lực lượng canh gác đối với các vị trí đường giao thông có nguy cơ mất an toàn, nhất là các khu vực có nguy cơ sạt lở đất, lũ quét, ngập sâu. Đồng thời, chủ động tuyên truyền, thông tin tình hình mưa bão đến các cơ sở, phân công trực chỉ huy ứng phó thiên tai…
Qua kiểm tra thực tế tại các điểm bị thiệt hại do mưa lũ gây ra, ông Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La đánh giá cao sự chủ động, tinh thần trách nhiệm của địa phương. Đồng thời, yêu cầu các địa phương tiếp tục rà soát các khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét; chủ động di dời người dân khỏi vùng nguy hiểm; khẩn trương thống kê thiệt hại, triển khai các chính sách hỗ trợ để người dân sớm ổn định cuộc sống, khôi phục sản xuất.
Dịp này, đoàn công tác của tỉnh cũng đã đến thăm hỏi, động viên, trao quà hỗ trợ các hộ gia đình bị ảnh hưởng nặng do mưa lũ tại xã Ngọc Chiến và xã Mường La.
Một số hình ảnh lãnh đạo tỉnh Sơn La kiểm tra thực tế hiện trường và nỗ lực khắc phục hậu quả mưa lũ của ngành chức năng: