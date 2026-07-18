Lãnh đạo tỉnh Sơn La kiểm tra vùng lũ, chỉ đạo khắc phục hậu quả thiên tai

Như Đài TNVN đã đưa tin, đợt mưa lớn từ ngày 16-17/7 đã gây sạt lở nghiêm trọng tại nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh Sơn La. Riêng xã Ngọc Chiến có 3 ngôi nhà bị đất đá vùi lấp hoàn toàn, 8 hộ phải di dời khẩn cấp; tuyến đường tỉnh 109 xuất hiện 32 điểm sạt lở gây ách tắc giao thông, cùng nhiều diện tích lúa, hoa màu và công trình hạ tầng bị hư hỏng.

Tuyến đường tỉnh 109 đoạn qua xã Ngọc Chiến với nhiều điểm sạt lở, đất đá tràn kín mặt đường sau trận mưa lớn

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, các xã Mường La, Mường Bú, Ngọc Chiến đã huy động lực lượng dân quân, cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh, công an xã, lực lượng an ninh trật tự cơ sở, đoàn viên thanh niên và nhân dân, tổ chức di dời người và tài sản tới nơi an toàn.

Ông Nguyễn Thành Công (thứ 2 từ bên trái sang), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La trực tiếp kiểm tra hiện trường, trao đổi với chính quyền địa phương và lực lượng chức năng về phương án khắc phục các điểm sạt lở

Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự các xã kiểm tra các khu vực có nguy cơ mất an toàn, thực hiện lắp biển cảnh báo, bố trí lực lượng canh gác đối với các vị trí đường giao thông có nguy cơ mất an toàn, nhất là các khu vực có nguy cơ sạt lở đất, lũ quét, ngập sâu. Đồng thời, chủ động tuyên truyền, thông tin tình hình mưa bão đến các cơ sở, phân công trực chỉ huy ứng phó thiên tai…

Máy xúc, máy ủi cùng công nhân ngành giao thông khẩn trương hót dọn đất đá, mở đường, nỗ lực thông tuyến ĐT.109

Qua kiểm tra thực tế tại các điểm bị thiệt hại do mưa lũ gây ra, ông Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La đánh giá cao sự chủ động, tinh thần trách nhiệm của địa phương. Đồng thời, yêu cầu các địa phương tiếp tục rà soát các khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét; chủ động di dời người dân khỏi vùng nguy hiểm; khẩn trương thống kê thiệt hại, triển khai các chính sách hỗ trợ để người dân sớm ổn định cuộc sống, khôi phục sản xuất.

Cán bộ, chiến sĩ công an, quân đội, dân quân tự vệ hỗ trợ người dân tháo dỡ, di chuyển nhà và tài sản ra khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn

Dịp này, đoàn công tác của tỉnh cũng đã đến thăm hỏi, động viên, trao quà hỗ trợ các hộ gia đình bị ảnh hưởng nặng do mưa lũ tại xã Ngọc Chiến và xã Mường La.

Một số hình ảnh lãnh đạo tỉnh Sơn La kiểm tra thực tế hiện trường và nỗ lực khắc phục hậu quả mưa lũ của ngành chức năng:

Người dân cùng lực lượng chức năng vận chuyển đồ đạc, vật dụng sinh hoạt và lương thực đến nơi tránh trú an toàn trong điều kiện địa hình chia cắt.

Các lực lượng chức năng phối hợp với người dân dọn bùn đất, khơi thông cống rãnh, vệ sinh khu dân cư sau mưa lũ.

Công tác hỗ trợ, di dời người và tài sản của nhân dân được thực hiện khẩn trương.

Đoàn công tác của tỉnh Sơn La thăm hỏi, động viên và trao quà hỗ trợ các gia đình chịu thiệt hại nặng do mưa lũ tại xã Ngọc Chiến.

Khẩn trương khắc phục sự cố, đảm bảo thông tin liên lạc sau mưa lũ.

Các lực lượng chung tay thu dọn hiện trường, từng bước khôi phục đời sống người dân sau thiên tai.

Nhiều vị trí đã cơ bản khắc phục xong

Với tinh thần khẩn trương, các lực lượng quyết tâm đưa cuộc sống người dân ổn định trở lại trong thời gian sớm nhất.