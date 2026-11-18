Đến thăm Đại học Đà Nẵng, ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng gửi lời thăm hỏi ân cần, lời tri ân sâu sắc và những lời chúc tốt đẹp đến các thế hệ lãnh đạo, cán bộ quản lý, thầy cô giáo, nhà khoa học và người lao động Đại học Đà Nẵng.

Ông Lê Ngọc Quang- Bí thư Thành ủy Đà Nẵng tặng hoa chúc mừng ngày Nhà giáo Việt Nam tại Đại học Đà Nẵng. Ảnh: Cổng thông tin thành phố Đà Nẵng.

Đồng thời khẳng định, Đại học Đà Nẵng là cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học lớn, có uy tín, giữ vai trò quan trọng trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Thành phố ủng hộ định hướng phát triển Đại học Đà Nẵng thành đại học quốc gia và sẽ đồng hành trong đầu tư cơ sở vật chất phục vụ đào tạo, nghiên cứu. Đại học Đà Nẵng là đối tác đặc biệt quan trọng của thành phố trong đào tạo nhân lực, nghiên cứu khoa học và tư vấn chính sách. Thành phố sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi, tăng cường đặt hàng đào tạo, nghiên cứu gắn với nhu cầu thực tiễn; quan tâm tháo gỡ khó khăn trong triển khai dự án tại khu Làng Đại học.

Dịp này, ông Nguyễn Khắc Toàn, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng đến thăm, chúc mừng một số đơn vị, trường học trên địa bàn thành phố.

Ông Nguyễn Khắc Toàn, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng tham gia các hoạt động tại trường Hy Vọng.

Đến thăm, chúc mừng Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng, ông Nguyễn Khắc Toàn gửi lời tri ân, chúc mừng tốt đẹp đến các thế hệ cán bộ quản lý, nhà giáo, công chức, viên chức và người lao động toàn ngành giáo dục và đào tạo thành phố nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Ông Nguyễn Khắc Toàn nhấn mạnh, sau sắp xếp, sáp nhập, Đà Nẵng có dư địa phát triển mới, đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với nhiệm vụ đào tạo, phát triển nguồn nhân lực. Đây vừa là cơ hội, vừa là trách nhiệm lớn của ngành giáo dục và đào tạo trong việc chuẩn bị nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển thành phố.

Ông Nguyễn Khắc Toàn, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng thăm hỏi cô và trò trường Hy Vọng.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng đề nghị ngành giáo dục và đào tạo tiếp tục phát huy kết quả đạt được, tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, chú trọng phát triển giáo dục toàn diện, quan tâm giáo dục phẩm chất, đạo đức, nhân cách, kỹ năng sống, năng lực tự học và định hướng nghề nghiệp cho học sinh; đồng thời phát hiện, bồi dưỡng nhân tài, nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn; giúp học sinh tiếp thu tri thức, bồi đắp tình yêu thương, tinh thần trách nhiệm và khát vọng vươn lên trong cuộc sống.

Ông Nguyễn Khắc Toàn, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng phát biểu chúc mừng Sở Giáo dục và Đào tạo nhân kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam.

Theo ông Nguyễn Khắc Toàn, ngành giáo dục và đào tạo thành phố cần rà soát, sắp xếp và quy hoạch mạng lưới trường lớp phù hợp với không gian phát triển mới; bố trí hợp lý đội ngũ giáo viên, đầu tư cơ sở vật chất, bảo đảm điều kiện học tập, hạn chế tình trạng thiếu trường lớp, thiếu giáo viên, nhất là tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa và biên giới.

Đến thăm Trường Tiểu học, THCS, THPT Hy Vọng, ông Nguyễn Khắc Toàn, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng gửi lời chúc mừng đến ban giám hiệu, đội ngũ cán bộ, giáo viên, người lao động; ân cần thăm hỏi, động viên các em học sinh đang học tập, sinh hoạt tại trường.

Ông Nguyễn Khắc Toàn, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng đánh tiếng kẻng Hy Vọng.

Trường Hy Vọng được thành lập vào cuối năm 2022 từ ý tưởng sẻ chia với những trẻ em hoàn cảnh đặc biệt sau đại dịch COVID-19. Đến nay, trường đã đón nhận, nuôi dưỡng và đào tạo 350 học sinh đến từ nhiều địa phương trên cả nước.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Khắc Toàn trò chuyện với học sinh.

Theo ông Nguyễn Khắc Toàn, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng, giá trị của Trường Hy Vọng không chỉ nằm ở việc tạo dựng môi trường học tập, trải nghiệm và chăm sóc tốt cho học sinh, mà còn ở việc khơi dậy tiềm năng, khích lệ các em khám phá năng khiếu, nuôi dưỡng ước mơ và từng bước kiến tạo con đường phát triển tương lai.