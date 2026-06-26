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Lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Tháp thăm, tặng quà các hộ dân bị ảnh hưởng bởi giông lốc

Thứ Sáu, 14:03, 26/06/2026
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VOV.VN - Liên quan đến cơn mưa to kèm theo giông lốc gây thiệt hại hàng chục căn nhà dân ở xã Long Bình, tỉnh Đồng Tháp; lãnh đạo UBND tỉnh và Sở Nông nghiệp- Môi trường tỉnh cùng chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, chia sẻ khó khăn, tặng quà cho các gia đình bị thiên tai.

Ông Nguyễn Phước Thiện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cùng các thành viên trong đoàn đã đến thăm hỏi, động viên 6 hộ dân có nhà bị thiệt hại nặng do giông lốc tại xã Long Bình.

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Lãnh đạo UBND tỉnh Đồng thăm, tặng quà các gia đình bị thiên tai

Tại mỗi nơi đến, đoàn đã thăm hỏi, động viên các hộ dân có nhà bị thiệt hại cố gắng vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống; đảm bảo an toàn sử dụng điện trong quá trình khắc phục hậu quả. Đồng thời, yêu cầu chính quyền địa phương huy động lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại, sớm ổn định cuộc sống. Ông Nguyễn Phước Thiện, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp đã trao tiền hỗ trợ 2 triệu đồng/hộ dân có bị nhà thiệt hại nặng.

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Những phần quà góp phần chia sẻ, động viên các gia đình vượt quá khó khăn ổn định cuộc sống

Như tin đã đưa, chiều tối ngày 24/6, lốc xoáy, gió giật mạnh đã làm tốc mái 46 căn nhà, hư hỏng 4 chuồng trại, ngã đổ 2 trụ điện, 11 cây xanh và nhiều hoa màu, cây ăn trái ở ấp Hòa Phú, Khương Ninh, Quới An, Ninh Quới, Thới Hòa.

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Lực lượng làm nhiệm vụ tại xã Long Bình hỗ trợ người dân sửa nhà ở ngay đêm tối

Đặc biệt, sáng 25/6, một người dân trong lúc sửa chữa nhà đã bị tai nạn dẫn đến tử vong tại ấp Khương Ninh, xã Long Bình.

Sau khi thiên tai xảy ra, Đảng ủy, UBND xã, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự xã Long Bình đã huy động lực lượng trên địa bàn khẩn trương khắc phục thiên tai để sớm ổn định cuộc sống của người dân.

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Căn nhà dân tại xã Mỹ Lợi bị cháy do sét đánh, rất may không gây thiệt hại về người

Những ngày gân đây, mưa to kèm theo giông lốc, sấm sét đã gây thiệt hại nặng trên các địa bàn phường Cao Lãnh, phường Gò Công và xã Long Bình, tỉnh Đồng Tháp. Đặc biệt tại xã Mỹ Lợi, tỉnh Đồng Tháp sét đánh vào làm cháy một nhà dân gây thiệt hại về tài sản khoảng 300 triệu đồng, rất may các thành viên trong nhà này thoát nạn an toàn.

Chu Trinh/VOV-ĐBSCL
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