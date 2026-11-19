Tăng cường phối hợp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm tra

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Văn Phúc đã đến thăm, chúc mừng Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo, bồi dưỡng công tác kiểm tra của Đảng trực thuộc Viện Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Tiếp đoàn có PGS.TS Lê Hải Bình, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Giám đốc Thường trực Học viện cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng.

Ông Trần Văn Phúc, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương tặng hoa chúc mừng Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo, bồi dưỡng công tác kiểm tra của Đảng.

Thay mặt lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Trung ương, ông Trần Văn Phúc gửi lời chúc mừng tới tập thể lãnh đạo, các thế hệ cán bộ, giảng viên, viên chức và người lao động Học viện. Đồng thời, đánh giá cao những đóng góp của Học viện trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Đảng và hệ thống chính trị; trân trọng cảm ơn sự phối hợp hiệu quả trong đào tạo đội ngũ cán bộ ngành Kiểm tra.

Thời gian qua, hai cơ quan đã phối hợp chặt chẽ trong nghiên cứu khoa học, xây dựng chương trình, tổ chức đào tạo chuyên ngành và bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm tra, giám sát của Đảng.

Đáng chú ý, tháng 10/2025, hai bên đã ký kết Quy chế phối hợp trong công tác nghiên cứu khoa học và đào tạo, bồi dưỡng công tác kiểm tra của Đảng, đồng thời thành lập Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo, bồi dưỡng công tác kiểm tra của Đảng.

Hoạt động này tạo nền tảng để hai cơ quan phát huy thế mạnh, gắn nghiên cứu lý luận với tổng kết thực tiễn, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ kiểm tra, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

PGS.TS Lê Hải Bình trân trọng cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Trung ương, đồng thời khẳng định Học viện sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp trong nghiên cứu khoa học, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhất là các chương trình chuyên sâu về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.

Chúc mừng đội ngũ nhà giáo ngành Giáo dục

Cũng trong ngày 19/11, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Quang Bảo đã đến thăm, tặng hoa và chúc mừng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thay mặt lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Trung ương, ông Trần Quang Bảo gửi lời chúc mừng tới tập thể lãnh đạo Bộ, đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, các thầy giáo, cô giáo cùng toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong ngành nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Ông Trần Quang Bảo đánh giá cao những nỗ lực và kết quả ngành Giáo dục đạt được trong năm học vừa qua, đặc biệt là việc triển khai đồng bộ các giải pháp đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Ông Trần Quang Bảo, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương tặng hoa chúc mừng Bộ Giáo dục và Đào tạo nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Trung ương mong muốn hai cơ quan tiếp tục tăng cường phối hợp, trao đổi thông tin, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn cơ sở.

Tại buổi tiếp, Phó Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Thường trực Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng trân trọng cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Trung ương, khẳng định đây là nguồn động viên tinh thần to lớn đối với đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục cả nước.

Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, đồng hành, hướng dẫn và phối hợp chặt chẽ của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.