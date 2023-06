Lào Cai mạnh tay xử lý xe quá tải trong KCN hóa chất lớn nhất cả nước

Tỉnh lộ 151, 152 kết nối với Khu công nghiệp Tằng Loỏng mỗi ngày có cả trăm phương tiện vận tải hàng hóa lớn qua lại. Đường hẹp, người dân và hàng nghìn công nhân thường xuyên phải di chuyển chung với các xe tải trọng lớn này tiềm ẩn vô số rủi ro.

Anh Nguyễn Văn Chiến - một người dân ở đây bày tỏ: "Cũng là người tham gia giao thông nhưng tôi rất bức xúc vì cách hành xử của anh em lái xe để gây ách tắc rất nhiều. Nếu như gặp phải trường hợp các xe khác chẳng may gây ra tai nạn như thế thì nó cũng không hay".

Nhiều phương tiện cỡ lớn ra vào Khu công nghiệp tiềm ẩn rủi ro mất an toàn giao thông

Không đơn thuần chỉ là chuyện bon chen trên đường, từng có những hậu quả nghiêm trọng đã xảy ra. Ông Nguyễn Công Lập, Chủ tịch UBND xã Xuân Giao, huyện Bảo Thắng cho biết: "Có những vụ gây nên chết người do các xe quá khổ, quá tải đi trên địa bàn; rất nhiều xe to quá khổ, quá tải dừng đỗ gây cản trở giao thông ảnh hưởng lớn đến đời sống, đi lại của nhân dân cũng như các phương tiện khác chạy qua địa bàn".

Theo Trung tá Phạm Đình Tuân - Đội trưởng đội CSGT, Công an huyện Bảo Thắng, do nhu cầu vận tải các nguyên liệu quặng, than, lưu huỳnh, hoá chất ra vào khu công nghiệp rất lớn nên chở quá tải trọng là một trong những nhóm hành vi phổ biến nhất, quá trình xử lý vi phạm cũng gặp nhiều khó khăn.

"Có những trường hợp mà tổ tuần tra kiểm soát phải duy trì thực hiện hàng chục giờ đồng hồ trong quá trình vận động, tuyên truyền để xử lý quyết liệt. Có lái xe có hành vi thách thức, chống đối không chấp hành đối với tổ công tác. Có trường hợp còn kích động, dọa dẫm, đe dọa cán bộ chiến sĩ trong tổ công tác", Trung tá Phạm Đình Tuân nói.

Nhằm quyết tâm xóa bỏ vi phạm, ngay từ đầu năm, lực lượng chức năng huyện Bảo Thắng đã tăng cường quân số tuần tra kiểm soát, chốt chặn ở những điểm nóng cả ngày lẫn đêm.

Xu hướng vi phạm tải trọng xảy ra nhiều hơn về đêm

Đến nay, tổng số đã xử lý gần 30 trường hợp xe quá tải, xử phạt hành chính trên 600 triệu đồng; tước 16 giấy phép lái xe và 16 phù hiệu.

Bên cạnh đó, các lực lượng cũng đẩy mạnh xử lý những phương tiện cơi nới thành thùng, lái xe vi phạm tốc độ và nồng độ cồn./.