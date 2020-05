Lào Cai nắng nóng kỷ lục, nhiệt độ cao nhất gần 42 độ C

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai, những ngày gần đây, nắng nóng kỷ lục xuất hiện tại nhiều địa phương trong tỉnh. Riêng tại thành phố Lào Cai, nhiệt độ cao nhất lên tới gần 42 độ C, đây cũng là mức nhiệt cao nhất ghi nhận được tại Lào Cai trong lịch sử ngành khí tượng thủy văn, căn cứ chuỗi số liệu quan trắc hình thành từ năm 1956.

(Ảnh minh họa)

Nhiệt độ cao kỷ lục trên đo được vào hồi 19h ngày 21/5. Ngoài thành phố Lào Cai, các địa bàn khác cũng ghi nhận nắng nóng gay gắt. Cụ thể, huyện vùng thấp Bảo Yên có mức nhiệt cao nhất là 39,3 độ C; vùng cao Bắc Hà 33,7 độ C; khu du lịch Sa Pa vốn mát mẻ nhất nhiệt độ cũng tăng cao lên 27,3 độ C.



Trước đó, vào mùa hè các năm 1957, 2003, 2017, tại thành phố Lào Cai cũng từng xuất hiện nắng nóng dữ dội, nhưng nhiệt độ cao nhất mới chỉ đạt 41 độ C.

Lý giải về hiện tượng này, ông Lưu Minh Hải, Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Lào Cai cho rằng, chính vùng áp thấp nóng phía Tây tác động mạnh đã khiến nhiệt độ tăng cao đột ngột.

Thông tin dự báo cho thấy, sau khi nhiệt độ lên cao đỉnh điểm, trong ngày 22/5, nắng nóng vẫn duy trì diện rộng tại Lào Cai nhưng với cường độ suy giảm do tác động của khối không khí lạnh từ phía Bắc di chuyển xuống.

Đến gần chiều tối và đêm về sáng 23/5, thời tiết sẽ chuyển sang có mưa, mưa rào và dông trên diện rộng. Nguy cơ cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh, sét đánh và mưa đá trong cơn dông. Cơ quan chức năng khuyến cáo các địa phương cần chủ động đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan, cùng các hệ lụy kéo theo như lũ quét, sạt lở đất, ngập úng cục bộ./.