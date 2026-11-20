Thể chế hóa chủ trương đổi mới mô hình phát triển

Mở đầu phần giải trình trước Quốc hội, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu trân trọng cảm ơn những ý kiến phát biểu rất sâu sắc, tâm huyết và trách nhiệm của các vị đại biểu Quốc hội đối với dự án Luật Giao dịch hàng hóa phái sinh. Phó Thủ tướng cho biết, dự thảo luật lần này được xây dựng nhằm thể chế hóa Nghị quyết số 19 ngày 8/7/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam, trong đó đặt ra yêu cầu hình thành và phát triển thị trường giao dịch hàng hóa phái sinh.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu giải trình trước Quốc hội (Ảnh: Media Quốc hội)

Trước phiên thảo luận tại hội trường, Chính phủ đã có báo cáo tiếp thu, giải trình đầy đủ đối với các ý kiến của đại biểu tại phiên thảo luận ở tổ. Tiếp tục ghi nhận thêm ý kiến phát biểu trực tiếp tại phiên họp, đại diện Chính phủ đã báo cáo làm rõ những nội dung cốt lõi xoay quanh mục tiêu, mô hình tổ chức cũng như cơ chế quản lý rủi ro của thị trường mới mẻ nhưng đầy tiềm năng này.

Về nhóm vấn đề thứ nhất liên quan đến mục tiêu và sự cần thiết ban hành luật, Phó Thủ tướng khẳng định Chính phủ hoàn toàn thống nhất với quan điểm của các vị đại biểu Quốc hội. Theo đó, Chính phủ sẽ chỉ đạo cơ quan soạn thảo rà soát, hoàn thiện dự thảo luật với mục tiêu quan trọng nhất là thiết lập các cơ chế để hỗ trợ doanh nghiệp và các chủ thể tham gia thị trường phòng ngừa rủi ro về giá. Đồng thời, thị trường này sẽ góp phần hình thành giá tham chiếu đối với các mặt hàng mà Việt Nam đang có thế mạnh.

Phân tích sâu hơn ở nhóm vấn đề thứ hai về bản chất thị trường và phân công quản lý nhà nước, Phó Thủ tướng nêu rõ thị trường hàng hóa phái sinh gắn trực tiếp với chuỗi sản xuất, chế biến, lưu thông, xuất nhập khẩu và giao dịch hàng hóa vật chất, điển hình như các sản phẩm nông sản. Giá trị, quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia giao dịch trên thị trường phụ thuộc trực tiếp vào giá, chỉ số giá hoặc biến động giá của các mặt hàng trong chuỗi cung ứng thực. Vì vậy, hoạt động giao dịch hàng hóa phái sinh vừa gắn liền với thị trường hàng hóa vật chất, vừa mang đặc trưng của thị trường tài chính, làm phát sinh các rủi ro về giá, thanh toán, đối tác và an toàn hệ thống cần được kiểm soát, quản lý chặt chẽ.

Từ kinh nghiệm quốc tế cho thấy việc xác định cơ quan quản lý không có một mô hình thống nhất mà phụ thuộc vào cấu trúc tổ chức và phân công quản lý của từng quốc gia. Tại Việt Nam, hoạt động mua bán hàng hóa được quy định tại Luật Thương mại năm 2005, trong đó Chính phủ giao Bộ Công Thương thống nhất quản lý nhà nước trong lĩnh vực chuyên ngành. Kế thừa các quy định nêu trên và tiếp thu ý kiến đại biểu, dự thảo luật tiếp tục kiến nghị giao Bộ Công Thương làm cơ quan đầu mối, đồng thời phân định rõ trách nhiệm phối hợp của Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước, Bộ Công an và các cơ quan liên quan trong việc quản lý, giám sát hoạt động giao dịch hàng hóa phái sinh.

Giám sát chặt thiết chế thị trường, không đẩy rủi ro cho nhà đầu tư

Đối với nhóm vấn đề thứ ba về mô hình sở giao dịch hàng hóa và trung tâm thanh toán bù trừ, Chính phủ thống nhất quan điểm rằng Nhà nước phải kiểm soát chặt chẽ các thiết chế trọng yếu của thị trường. Tuy nhiên, Phó Thủ tướng nhấn mạnh việc kiểm soát bằng pháp luật và cơ chế giám sát không đồng nhất với việc Nhà nước phải trực tiếp sở hữu phần vốn chi phối.

Toàn cảnh phiên họp (Ảnh: Media Quốc hội)

Thực tiễn quốc tế ghi nhận nhiều mô hình tổ chức, sở hữu và vận hành sở giao dịch hàng hóa và trung tâm thanh toán bù trừ khác nhau, bao gồm mô hình thuộc sở hữu nhà nước, mô hình kết hợp sở hữu công tư và mô hình thuộc sở hữu tư nhân hoàn toàn. Do đó, Chính phủ sẽ tiếp tục chỉ đạo nghiên cứu kỹ lưỡng kinh nghiệm quốc tế kết hợp với điều kiện thực tiễn của Việt Nam để hoàn thiện mô hình phù hợp nhất với yêu cầu phát triển của đất nước.

Ở nhóm vấn đề thứ tư về cơ chế quản trị rủi ro, trung tâm thanh toán bù trừ và bảo vệ nhà đầu tư - nội dung nhận được sự quan tâm đặc biệt của các đại biểu - Chính phủ sẽ chỉ đạo cơ quan soạn thảo hoàn thiện toàn diện các cơ chế phòng ngừa và xử lý rủi ro. Dự thảo sẽ làm rõ trách nhiệm can thiệp của cơ quan quản lý nhà nước trong trường hợp khẩn cấp, đồng thời bám sát nguyên tắc cốt lõi là chủ thể nào gây rủi ro phải chịu trách nhiệm trước, tuyệt đối không chuyển tổn thất một cách tùy tiện sang nhà đầu tư hoặc ngân sách nhà nước.

Bên cạnh đó, đối với các hoạt động nghiệp vụ như chuyển ngoại tệ phục vụ ký quỹ, thanh toán và kết nối chia sẻ dữ liệu, dự thảo luật sẽ được hoàn thiện nhằm bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất với pháp luật chuyên ngành. Đối với các ý kiến đóng góp liên quan đến chứng thư kho điện tử, cơ chế bảo đảm tài sản, trách nhiệm của đơn vị vận hành kho và hoạt động kiểm định hàng hóa, Chính phủ cũng sẽ chỉ đạo chỉnh lý theo hướng tăng cường tính xác thực và minh bạch cho toàn bộ hệ thống.