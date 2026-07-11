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Lật ca nô chở khách tham quan trên biển Phú Quốc, khẩn trương cứu nạn

Thứ Bảy, 15:49, 11/07/2026
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VOV.VN - Ngày 11/7, tại vùng biển An Thới, đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang), xảy ra vụ lật ca nô chở khách du lịch, trên phương tiện có nhiều du khách nước ngoài.

Theo thông tin từ Chính quyền Đặc khu Phú Quốc, vụ lật ca nô xảy ra vào khoảng 13 giờ ngày 11/7 trên vùng biển An Thới.

Thời điểm xảy ra sự cố, ca nô mang số hiệu AG-26751 do Công ty Ocean Pear Island khai thác đang đưa 32 du khách cùng 3 thuyền viên từ Hòn Mây Rút trở về cảng An Thới. Khi phương tiện rời Hòn Mây Rút Ngoài khoảng 400 mét, ca nô bất ngờ bị lật, khiến toàn bộ những người trên tàu rơi xuống biển.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo Chính quyền Đặc khu Phú Quốc đã trực tiếp chỉ đạo công tác ứng cứu, huy động lực lượng chức năng phối hợp với các tàu thuyền của ngư dân khẩn trương tiếp cận hiện trường để tìm kiếm, cứu nạn.

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Đến thời điểm hiện tại, 23 người đã được đưa vào bờ và chuyển đến cơ sở y tế để theo dõi, điều trị. Công tác tìm kiếm các nạn nhân còn mất liên lạc vẫn đang được triển khai khẩn trương với sự huy động của nhiều phương tiện cứu hộ trên biển.

Song song với hoạt động cứu nạn, các cơ quan chức năng cũng đang tổ chức xác minh, điều tra nguyên nhân vụ lật ca nô. Chính quyền địa phương cho biết sẽ tiếp tục tập trung mọi nguồn lực để hỗ trợ các nạn nhân và cập nhật diễn biến vụ việc trong thời gian sớm nhất.

Theo nguồn tin, ngay sau khi vụ việc xảy ra, các lực lượng chức năng đã huy động phương tiện và nhân lực tiếp cận hiện trường để triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ, đồng thời khẩn trương xác minh nguyên nhân sự cố.

Theo những hình ảnh ghi nhận tại hiện trường, thời điểm xảy ra tai nạn, khu vực biển có sóng và gió khá mạnh. Lực lượng cứu hộ liên tục thả phao cứu sinh hỗ trợ những người gặp nạn dưới nước, đồng thời sử dụng mô tô nước đưa các nạn nhân đã được cứu vớt vào bờ an toàn.

Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc Trần Minh Khoa cho biết, lực lượng cứu hộ đã đưa được 18 du khách trong tình trạng nguy kịch lên bờ để chuyển đến cơ sở y tế cấp cứu. Công tác tìm kiếm, cứu nạn vẫn đang được các lực lượng khẩn trương triển khai.

 

 

Trọng Nhân/VOV Giao thông
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