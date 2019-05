Lật xe tải ở Hà Tĩnh, 2 người tử vong

Chiều 28/5, Trưởng Công an xã Sơn Hồng, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh cho biết, công an xã đang phối hợp với Công an huyện Hương Sơn điều tra nguyên nhân vụ lật xe tải khiến 2 người đi trên chiếc xe này tử vong. Bước đầu 2 nạn nhân tử vong được xác định là anh Đinh Xuân Đăng (26 tuổi) và Nguyễn Tiến Trọng (28 tuổi, cùng trú tại xã Sơn Lĩnh, huyện Hương Sơn).

Hiện trường vụ tai nạn.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 4h30’ ngày 28/5, anh Đăng và anh Trọng đi trên chiếc xe tải chở củi mang biển số 38H - 057.24 lưu thông trên quốc lộ 8C theo hướng xã Sơn Hồng đi xã Sơn Lĩnh. Khi đi qua khúc cua thuộc địa phận thôn 8, xã Sơn Hồng thì không may chiếc xe bị mất lái, lao xuống khe suối bên đường rồi lật nghiêng. Vụ tai nạn khiến nhiều khúc củi phía sau thùng xe tràn lên phía trước đè lên cabin. Cả 2 người ngồi trong cabin tử vong tại chỗ.



Nhận được tin báo, Công an xã Sơn Hồng nhanh chóng có mặt tại hiện trường phối hợp với Công an huyện Hương Sơn điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ./.