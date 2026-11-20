Khoảng 11 giờ 20 phút ngày 20/11, xe ô tô tải biển kiểm soát 38C-109.03 do ông Nguyễn Văn Thủy, 59 tuổi, trú tỉnh Hà Tĩnh điều khiển, lưu thông theo hướng Bắc - Nam trên đường Hồ Chí Minh. Khi đến Km 1419, đoạn qua thôn Măng Khênh, xã Đăk Plô, tỉnh Quảng Ngãi, xe tải đi xuống dốc, vào khúc cua thì bất ngờ lật nghiêng, trượt sang bên trái đường.

Hiện trường vụ tai nạn lật xe đoạn qua xã Đăk Plô, tỉnh Quảng Ngãi.

Trên xe lúc này còn có ông Trần Văn Hoàn, 50 tuổi và anh Lê Hồng Quân, 32 tuổi, cùng trú tỉnh Quảng Trị. Vụ tai nạn làm ông Hoàn tử vong tại chỗ.

Hiện Công an tỉnh Quảng Ngãi đang điều tra, làm rõ vụ tai nạn.