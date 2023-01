Lấy giấy chứng nhận đăng kiểm thế nào tại các trung tâm bị khám xét?

Bắt Quyền Trưởng phòng kiểm định xe cơ giới, Cục Đăng kiểm Việt Nam

VOV.VN - Chiều 5/1, Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét chỗ ở đối với một số cán bộ của Cục Đăng kiểm Việt Nam.