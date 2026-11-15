Lễ cưới tập thể mở màn Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết các dân tộc tại Nghệ An

Sáng 15/11, Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An tổ chức lễ cưới tập thể cho 12 cặp đôi là công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Đây là lần thứ hai chương trình được tổ chức, tiếp nối hành trình sẻ chia, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đoàn viên, người lao động.

12 cặp đôi chụp ảnh lưu niệm sau khi thành kính dâng hoa, dâng hương trước tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Từ sáng sớm, 12 cặp đôi trong trang phục cô dâu, chú rể trang trọng đến dâng hoa, dâng hương trước tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sau nghi thức ý nghĩa này, đoàn xe chở các cặp đôi diễu hành qua một số tuyến phố, thu hút sự chú ý của đông đảo người dân. Nhiều người dừng lại gửi lời chúc mừng, chung vui với các cô dâu, chú rể.

Trong không gian trang trọng, ấm cúng, 12 cặp đôi cùng sánh bước vào lễ đường trước sự chứng kiến, chúc phúc của lãnh đạo tỉnh, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đại diện các sở, ban, ngành, gia đình, người thân và đồng nghiệp.

Để các cặp đôi có một khởi đầu mới thuận lợi, Ban tổ chức cùng cộng đồng doanh nghiệp, các nhà hảo tâm đã tài trợ toàn bộ chi phí tổ chức lễ cưới, trang phục và chụp ảnh cưới. Mỗi cặp đôi còn được trao tặng một cặp nhẫn cưới bằng vàng, các vật dụng thiết yếu phục vụ cuộc sống gia đình và chuyến nghỉ tuần trăng mật tại Cửa Lò. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An trao tặng mỗi cặp đôi một phần quà trị giá 2 triệu đồng.

Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An cho biết, mỗi cặp đôi có một hoàn cảnh, một câu chuyện riêng, nhưng đều chung khát vọng được yêu thương, được chúc phúc và có một ngày cưới trọn vẹn bên gia đình, người thân.

Lễ cưới tập thể dược tổ chức trang trọng mở màn Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết các dân tộc tại Nghệ An.

Theo lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An, lễ cưới tập thể không đơn thuần là một nghi thức hôn nhân mà còn là sự sẻ chia, bù đắp ân tình của tổ chức Công đoàn và cộng đồng đối với những người lao động đang ngày ngày miệt mài làm việc, đóng góp cho quê hương, đất nước.

Chương trình cũng góp phần lan tỏa thông điệp về tình yêu, hạnh phúc gia đình; khuyến khích xây dựng nếp sống văn minh, tiết kiệm, đồng thời tôn vinh những giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam.

“Chúng tôi mong muốn Công đoàn không chỉ là điểm tựa của người lao động trong công việc mà còn đồng hành, sẻ chia trong cuộc sống và hạnh phúc gia đình của các bạn”, đại diện Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An nhấn mạnh.